截取自外交部短片

第75屆世界衛生大會（WHA）5月22日將在瑞士日內瓦召開，為展現我國參與世界衛生組織（WHO）的能力與決心，並爭取國際社會的支持，外交部今天發布最新策製完成的國際醫療短片「遠來的朋友」（英文片名：Sweetness of Friendship），向世界傳達台灣數十年在海外公衛醫療合作計畫的卓越貢獻。

外交部發言人歐江安指出，「遠來的朋友」採紀錄片手法拍攝，製作團隊遠赴非洲實境取景，以在非洲醫療團服務15年的台灣醫師杜繼誠及3名援外醫療案例為主角，介紹我國專業醫療團在當地的工作現況，以及3名案例癒後的真實生活。

她說，影片展現台灣海外醫療團前往遙遠國度拯救病患，改善當地居民的健康，進而翻轉他們的人生及造福當地社會的真實樣貌，充分顯示「台灣可以幫忙」（Taiwan Can Help）及達成WHO 「全民均健」（Health for All）的目標。

3名案例的故事分別為：

一、史瓦帝尼的14歲少年Tsela因硬腦膜下積膿一度病危，在接受杜醫生手術後恢復健康，現在熱愛踢足球，過著正常快樂的生活。

二、同樣在史瓦帝尼的2歲小男孩Dlamini因腦出血，由杜醫生緊急進行開顱手術並安然度過難關，他的父親Adovocate醫師曾在台灣研習醫學5年，目前投身史國愛滋病防治工作。

三、馬拉威的Mary十餘年前和80位當地人接受台灣醫療團訓練後成為傳統助產士，這項助產士訓練計畫大幅降低了當地產婦及新生兒死亡率，因而至今仍對台灣心存感念。

歐江安表示，本片有30秒精華版與4分鐘完整版，溫馨感人的片段搭配非洲大地壯闊的景色，展現海外醫療合作跨越國界令人動容的人道關愛。除中、英文字幕外，外交部也將陸續製作日、德、法、西、越、印、泰、葡萄牙文及阿拉伯文等外語字幕，共以11個語文版向全球播放。