台中市黃姓男子昨晚深夜酒後開車失控自撞路燈燈桿，車頭全毀，坐在乘客座的吳姓女友也因傷重送醫不治，他卻因酒駕心虛從醫院落跑，被警方逮回後才知女友已經因車禍喪命。（警方提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市黃姓男子昨晚深夜酒後開車失控自撞路燈燈桿，車頭全毀，坐在乘客座的吳姓女友也因傷重送醫不治，他卻因酒駕心虛從醫院落跑，被警方逮回後才知女友已經因車禍喪命。（警方提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市黃姓男子昨晚深夜酒後開車失控自撞路燈燈桿，車頭全毀，坐在乘客座的吳姓女友也因傷重送醫不治，他卻因酒駕心虛從醫院落跑，被警方逮回後才知女友已經因車禍喪命。（警方提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市黃姓男子1日深夜酒後開著BMW X5休旅車，欲載吳姓女友返家途中，在西屯區中科路與經貿八路口不慎自撞燈桿，強烈撞擊讓車頭全毀，2人被送醫急救，吳姓傷重不治，黃男醉醺醺拋下女友從醫院落跑，凌晨被警方循線逮回，依公共危險罪、過失致死等罪嫌移送法辦。

警方調查，經營水電工程行的46歲黃男，昨晚深夜10點多，飲酒後醉醺醺上路，開著BMW X5休旅車，搭載40歲吳姓女友，卻在由經貿七路行駛中科路內側車道，準備左轉中科路往黎明路方向時，不慎失控高速自撞路邊路燈燈桿。

休旅車車頭幾乎全毀，車上前座2顆安全氣囊全爆開；警消獲報到場，將黃、吳由救護車送往中國醫藥大學附設醫院搶救，黃男胸部疼痛，吳女顏面與軀幹挫傷、右側血胸，深夜23時11分急救後仍宣告不治。

當時黃男到院後，竟偷偷拋下吳女逕自離開醫院，經台中市警第六分局員警追查，2日凌晨3時許到案，經警方實施酒測，酒測值超標；他到案後才得知女友已經傷重不治，當下自責後悔不已。