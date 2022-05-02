美股4月暴跌點燃市場恐慌情緒，全球首富馬斯克（Elon Musk）大方給予投資人選股建議，未料竟引出媽媽梅伊馬斯克（Maye Musk），在推特分享馬斯克其實在小時候就有精準的選股眼光，當年才14歲的馬斯克拜託媽媽買自己看好的公司股票，當時不以為意的梅伊沒想到，股票之後竟大漲三倍。

馬斯克日前在推特給投資人指點迷津，在選股上給出2點建議：買產品和服務值得你信賴的公司股票、只在公司產品和服務走下坡時才出售；馬斯克強調，市場下跌也不要太過驚慌失措，就長遠來看，這對你有很大的幫助。

貼文露出不久後，馬斯克媽媽梅伊轉發貼文並述說一段往事，當年她和馬斯克仍住在南非，才14歲的馬斯克拜託她買「馬斯克自己信任的公司股票」，但梅伊的股票經紀人朋友卻十分不看好；最後梅伊買了1000南非幣，在當時差不多約1000美元，這是她願意承擔虧損的最高金額。

豈料，馬斯克看好的股票不僅沒下跌，還一路飆漲到3000南非幣，梅伊說，「當時股票經紀人慌張的要我將股票賣掉，當時我也慌了，就將股票獲利了結」。

梅伊表示，對於這項決定，馬斯克非常不高興，認為這支股票還會繼續漲，此外，馬斯克也對她將這筆錢作為獎金分給兄弟姊妹非常不滿，感到很不公平。

另外，梅伊也分享自己第一次買股經驗，1969年，她從一場選美比賽獲得100南非幣的獎金，當時的股票經紀人建議將這筆錢投入股市，未料後來跌到僅剩10南非幣，之後便於1971年將股票轉至馬斯克名下，1989年翻到2000美元後，就利用這筆錢和兒子搬到加拿大。