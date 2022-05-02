勞動部勞動基金運用局今(2)日指出，整體基金截至111年3月底止規模為5兆3291億元，今年第一季受到新冠變種病毒持續、地緣政治爭端與通貨膨脹高漲影響，金融市場震盪下跌，然而勞動基金3月大賺948億元，使得虧損大幅縮減為568餘億元，未年化收益率為-1.14％。

勞金局表示，勞動基金以追求長期穩健收益為目標，第一季投資績效雖受市場影響，但3月單月投資損益已回升948億元，基金運用以長期投資績效來看，整體勞動基金近10年多(101-110年3月)平均報酬率為5.47％，近5年(106-110年3月)平均報酬率則為6.42％，長期投資績效穩健。

其餘勞動基金表現部分，新制勞退基金為3兆3141億元，收益率-1.21％，舊制勞退基金9776億元，收益率-1.22％；勞保基金8648億元，收益率-1.21％；就保基金1471億元，收益率0.98％；國保基金4659億元，收益率-1.18％；農退基金43億元，收益率0.01％。

勞金局指出，因3月份美國聯準會升息一碼抗通膨，使得歐美成熟國家股票市場跌深反彈，然而中國大陸新冠疫情再度爆發，致部分城市封城，及俄烏戰事維持膠著狀態，亞太與新興市場股票市場持續下跌。

此外，俄烏戰火不斷延燒導致能源價格高漲，通貨膨脹居高不下，各主要國家均展開緊縮貨幣政策，而新冠疫情一再蔓延，也讓全球供應鏈危機更加嚴峻，對國際經濟前景增添不確定性，勞金局將密切注意全球政經情勢，審慎辧理各項投資運用，並分散投資風險，以提升基金長期投資效益。