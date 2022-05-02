國內疫情爆發，已連續4天本土病例破萬例。自稱「木柵神童」的萬芳醫院精神科醫師潘建志昨（1）日分析疫情數據，推估出疫情高峰時間點，預估在5月26日左右，每日確診人數約30萬人，並建議可朝3大方式應對，尤其點名這3縣市可先居家上班。

自稱「木柵神童」的潘建志1日在臉書貼文表示，現在台灣人最關心的就是「疫情會多嚴重？還要多久？」他曾PO出2張預估圖，第1張是指數函數的簡單推估，4月30日誤差值是3.05%，第2張是邏輯斯諦函數的推估，5月1日誤差2.4%，由於預測的誤差值不多，讓他有信心繼續算下去。

萬芳醫院精神科醫師 潘建志。(圖/翻攝自潘 建志臉書 )

潘建志指出，若以邏輯斯諦函數模型推估，假設30%人口感染，5月26日左右出現每日確診人數的高點，約30萬人（右上圖橘色線）。他說，自己參考俄羅斯科學家的論文，這方法在幾個國家的流行數字上得到驗證，且相當可行。

潘建志解釋，指數函數（Exponential function）是邏輯斯諦函數（Logistic equation）的簡單版，適用於大流行爆發前幾天，但之後總感染人數因為人口限制和後天免疫，不可能無限制地增加下去（右上圖藍色線），要以變動的方式計算增長率，因此改用邏輯斯諦函數，累計總感染人數的增加曲線變成S型（右下圖橘色線）。

潘建志直言，台灣疫情「現在才剛開始，之後成長會很快，我們沒時間了」。他更提出3大建議，首先，「高風險病患和老人5天內要快速投予輝瑞神藥P是重中之重，降低死亡率」。

疫情模型圖。(圖/翻攝自 潘建志醫師臉書)

第二，潘建志認為，因雙北醫院急診已開始拉警報，很快全台醫院都會過載，再加上12歲以下沒有疫苗打，也不能給口服藥，因此建議「小學、幼兒園改線上教學，給一位家長有薪假1個月」。

最後，潘建志建議，應停止聚餐和餐廳內用，但不禁外帶業務，給予店家1個月租金補助，同時鼓勵公司行號盡量在家上班，讓流行曲線緩和一點，可以先從嚴重的北北基開始。

他坦言，台北市篩檢站陽性率衝到49.2%，實在是太誇張，讓他不禁擔憂，「用指數成長來計算，會不會還是低估啊？」