南橫公路中斷13年後，1日終於全線開放，單日有高達5807輛車次湧入，除了造成「類停車場」景觀，不少民眾在網路發表文章提到南橫「啞口」，遭糾正應是「埡口」，引發討論。就有人分享25年的南橫照片，證明以前真的叫「啞口」。

大關山隧道埡口平台雲海，是南橫公路的知名景點，不少民眾衝著雲海美景而來，因此1日車流全部匯集在埡口平台，主要壅塞路段是32k-39k埡口路段，前後端停等時間約60分鐘。

不過有不少民眾不解，明明以前叫「啞口」，何時變成了「埡口」？根據教育部異體字字典，「埡」注音ㄧㄚˋ，地名用字，多指兩山間狹小之處。因此「埡」字才是正確的，以前「啞口」是誤用。

有網友就在臉書社團《騎車環島趣》分享照片，表示「25年前的埡口，真的是『口』字旁，所以會寫『啞』的人，應該是6年級之前的人。」。有趣的是，原PO在照片中「啞口」的標高為「12722」公尺，原來那個「1」是用黑色膠帶黏上去的，十分有趣。

網友也紛紛回應：「以前大關山隧道兩端路標不同，高雄端是「啞口」，台東端是「埡口」、「7年級生，在30年前，爸媽帶我們這些還是小孩子去時，是啞口，現在變埡口，糾正的不1定是晚出生， 應該不少都是第1 次去，祝福無論第1次還舊地重遊，大家旅途平安，愉快」、「沒關係啦！把真相說出來讓大家也知道以前啞口是這樣寫、而現代變埡口、我覺得你很棒、還特意把之前照片拿出來核對、我是有疑惑、但既然新的立碑更改為『埡口』就入境隨俗」。

也有網友開玩笑說「以前風大唸啞，現在土石流大唸埡（誤）我自己都想笑」、「其實以前是口字部沒錯，代表風口的意思，但現在是土字部是因為它北土石埋了！XD.....」。