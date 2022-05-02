著名的美國芝加哥大學政治學教授約翰．米爾斯海默（John Mearsheimer）日前在接受陸媒《新華社》訪問時表示，此次俄烏衝突發生的根本原因是北約擴張，俄羅斯只是對此作出回應。他還說，俄烏衝突「看不到盡頭」，這次戰爭將引發糧食危機，將影響美國對中國的遏制政策。

據《新華社》報導，全球知名政治學和國際關係學者，米爾斯海默認為，美國和其歐洲盟國想讓烏克蘭加入北約和西方國家陣營，這對俄羅斯而言是斷然不能接受的。「西方國家企圖讓烏克蘭成為其在俄邊界的一個堡壘，這對俄羅斯構成生存威脅，也是此次危機的源頭。」

米爾斯海默指出，美國和俄羅斯都堅決想要贏，在這種情況下，很難達成某種和平協議，俄烏衝突「看不到盡頭」。他同時認為，北約擴張很大程度上將局限在歐洲。

儘管目前很難預測俄烏衝突對國際體系將造成何種影響，米爾斯海默仍指出，此次衝突或引發糧食危機，並影響美國的東亞遏制政策。他說：「這次衝突將造成真正重大影響已毋庸置疑。我們20年、30年之後再來看，將明白這次衝突是一個重大轉折點。」

談及世界未來發展，米爾斯海默認為「形勢嚴峻」。「美國同俄羅斯的關係真的很糟，希望不要進一步惡化。」