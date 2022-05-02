老三台之一的華視近期連出四包，從誤植「共軍導彈襲台」、「總統蘇貞昌」、「上海新增1181萬例確診」到搞混美聯中區的球隊隊徽，讓董事長陳郁秀、代總經理陳雅琳請辭以示負責。事發至今，陳雅琳暫離主播台，被問身體狀況，她親自回答。

陳雅琳過去有「阿信主播」之稱，因她2020年為了工作用眼過度，導致右眼視網膜剝離，足足模糊了20逾天；接著又因過勞導致身體左半邊嚴重麻痺，去年還被按摩師發現有後頸鈣化等問題，就算熱敷也沒救，當時掀起社會譁然，讓陳雅琳特地發文澄清並無那麼嚴重。

由於華視短時間內不斷失誤，陳雅琳壓力非常大，根據《自由時報》報導，陳雅琳被問身體狀況如何，苦笑表示「還好」，而本周也不會播報，將由葉映彤代打。

陳郁秀（左）與陳雅琳（右）均請辭華視。（圖／中時資料照）

華視近期接連失誤，代理總經理陳雅琳25日前往立法院接受備詢，強調會辭去台長，但考量人事尚未穩定，現在是忍辱負重代理任職。而新任董事長鄭自隆上月29日接任，坦言華視開的薪資確實比其他家媒體低，是種惡性循環，禮拜二開會將進行檢討和相關懲處。