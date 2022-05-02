俄烏大戰持續超過2個月，俄羅斯也遭到西方國家嚴厲制裁，日前有俄國議員撂下狠話，稱俄軍新式飛彈可在202秒擊中英國首都倫敦，並透過核打擊消滅英國。前民進黨立委郭正亮直言，俄羅斯不會打英國，「因為英國又不重要」，最近唯一的新變數，就是芬蘭是否會加入北約。

綜合外媒報導，俄國鷹派議員朱拉列夫（Aleksey Zhuravlyov）日前在該國官媒「第一頻道」（Channel One）的「60分鐘」（60 Minutes）節目中，宣稱俄軍可以新型的RS-28「薩爾馬特」飛彈對倫敦、巴黎發動核打擊，並可於俄國飛彈「加里寧格勒」發射後202秒擊中倫敦，讓「不列顛群島消失」，此話一出立刻讓主持人捏了一把冷汗，趕緊表示「英國也有核武，核戰爆發無人能存活」，也重申俄國在加里寧格勒並無部署核武。

郭正亮今(2日)在中天政論節目《頭條開講》中表示，俄羅斯不會打英國，因為英國又不重要，英國畢竟不是歐陸國家；英國的潛艦也是在蘇格蘭外海行動，「為什麼不開進波羅的海？可以勇敢一點，不然開到芬蘭灣」。

郭正亮指出，俄羅斯方面提到德、法也不對，法國總統馬克宏還是希望能和俄羅斯好好談；最近德國有點亂，但德國也不會和俄羅斯發生軍事衝突。只有一個新的變數是，芬蘭會不會在5月申請加入北約？