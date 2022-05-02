民進黨立委高嘉瑜日前在臉書PO文，指德國快篩劑1劑只要30元，但中央流行疫情指揮中心指揮官昨駁斥此說法，還說30元快篩劑是假消息，對此，台中市議員黃健豪今天在臉書PO文證明，世界上真的有30元快篩劑，他並貼出德國貨架上的試劑與售價，強調30元快篩劑「係金ㄟ」。
黃健豪表示，他身為負責任的公民，不但要轉傳德國30元快篩劑的訊息，還要提供購買證明；因有位從事國際貿易、經常出入境的友人傳給他購買訊息，該友人4月14日用399.99歐元的價格，共購買了400劑「Clungene」品牌的快篩劑，換算下來，1劑約1歐元、大約是台幣31元。
而針對外傳「Clungene」品牌是中國製造的假快篩劑，黃健豪也PO出德國衛生部、墨爾本大學的報告，他說，根據德國衛生部公布的實驗數據，「Clungene」在Cq值25以下、敏感值達到88.9％，但若Cq值降到25至30、則敏感值降到34.8％，比台灣目前販售的「Roche羅氏」準確度反而高。
黃健豪也在PO文中貼出兩張德國零售快篩劑的照片，上面顯示，每盒快篩劑要價3.75歐元，以每盒5劑計算，1劑為0.75歐元、相當於台幣23.25元。他抨擊，台灣核准的快篩劑動輒要價300元，即便是現在用納稅人的錢去購買的1億劑快篩劑，也是要民眾排隊購買，真的很荒謬。
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