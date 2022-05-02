在過去，美國大型銀行與證券公司多對數位資產崛起投以質疑眼光，但如今他們態度卻正在逐漸轉變，並開始進軍該市場。

美國期貨業協會總裁兼執行長陸肯（Walt Lukken）認為，傳統金融業已經有所覺醒，開始接受加密貨幣將躍為新主流的事實。不過這樣的改變倒與加密貨幣的實際效用沒有太大關係，反而是它們不願在這新興市場的競爭賽中輸給對手。

對沖基金與其他傳統投資者都已開始著手進行加密貨幣的交易，至於許多基金經理人，像是共同基金與退休基金等，也在最近尋求其他方式涉足該市場。由於通膨升溫與利率攀升對股債報酬路造籌侵蝕，使得加密貨幣投資更具吸引力。然而分析師認為，在主流金融公司的參與下，也許可為大幅波動的加密貨幣市場帶來一些穩定性。

例如富達集團與Cowen公司都在最近提供加密貨幣的交易與存款。前者在上周宣布將允許散戶在退休基金帳戶存放加密貨幣，雖然美國勞工部曾警告此舉將導致民眾的退休安全受到威脅。

梅隆銀行與道富公司也計畫加入比特幣與其他數位資產的交易行列，目前他們正在等待有關當局核准，預計最快今年就可提供相關服務。

高盛集團則與加密金融服務公司Galaxy Digital合作，利用場外交易（OTC）方式進行比特幣交易，前者還推出由比特幣進行擔保的貸款機制。

不過法規的不確定仍是許多主流金融公司對於進軍該市場傾向被動的原因之一。另外有些業者仍對加密貨幣持懷疑態度。像是摩根大通銀行執行長迪蒙（Jamie Dimon）過去曾批評加密貨幣「毫無價值」、股神巴菲特也以「老鼠藥」來形容該貨幣。

還有部分業者寧可等待風險降低再涉足該市場。Galaxy聯合總裁范德威（Damien Vanderwilt）指出，雖然這些銀行了解加密貨幣是金融市場發展的一大革命，但對多數而言，迄今該商機仍不足讓它們冒著高風險搶先採取行動。