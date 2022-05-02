取自蔡英文臉書(中華民國射箭協會提供)

取自蔡英文臉書(中華民國射箭協會提供)

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台灣男子射箭代表隊，在2022世界盃中奪下金牌！蔡英文總統今晚表示，我代表隊決賽當中，在短短的12分鐘就以6：0的成績完封義大利。政府不斷努力提供選手們更多、更完善的支持，「也讓我們一起繼續為所有在世界舞台上發光發熱的台灣選手加油！」

蔡英文在臉書表示，去年為台灣奪下東京奧運銀牌的國手「湯包」湯智鈞和魏均珩 ，加上新生代年僅19歲的射箭好手蘇于洋的組合，最近又有好成績，在2022射箭世界盃當中為台灣贏下金牌。

她說，我們的男子射箭代表隊，一路過關斬將，先後擊退瑞士、美國和荷蘭，獲得進入決賽資格。在決賽當中，更在短短的12分鐘就以6：0的成績完封義大利，「出色的技巧及沉著的表現，相信一定讓很多在電視前為他們加油的朋友大聲喝采！」

另外，蔡英文也恭喜反曲弓女團雷千瑩、彭家楙、郭紫穎組合為台灣贏得銅牌！她強調，政府不斷努力提供選手們更多、更完善的支持，也讓我們一起繼續為所有在世界舞台上發光發熱的台灣選手加油！