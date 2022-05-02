美國航太總署NASA在1981年正式啟用的太空梭(Space Shuttle，大陸稱為「航天飛機」)，是一種有翼太空船，悠美的外型、強大的性能，長久以來都是美國太空科技的象徵。然而在1986年與2003年發生2起無人生還的事故後，太空梭匆匆的結束服役生涯，在2011年最後一次發射後走進了歷史。然而，「山脈太空公司」(Sierra Space)不願放棄有翼太空船的理想，研發中的「逐夢者」(Dream Chaser)太空船剛剛組裝上了機翼，看起來已經成型。

太空新聞(SpaceNews)報導，山脈太空表示，首架「逐夢者」太空梭的組裝進度順利，公司暫時將它命名為「堅韌號」(Tenacity)，它與先前的航空測試機不同，是能夠進入太空的真正太空船。

公司總裁珍妮特•卡萬迪 (Janet Kavand)表示，「它剛剛裝上了翅膀，使得它看起來就像一架太空飛機。」

首架逐夢者太空船已裝上機翼。(圖/SMC)

目前「堅韌號」已經完成結構測試，正在進入最終的集成和測試階段，如果一切順利，可在8月或9月運送到航太總署的「阿姆斯壯測試中心」(Neil Armstrong Test Station)，進行4個月的熱真空測試，也就是忍受太空的真空和高溫高輻射環境。

卡萬迪表示，通過熱真空測試以後，大約就是在明年初，接下來就是首次的無人發射與遙控操作，暫定於2月在甘迺迪太空中心發射。

根據美國航太總署在2016年授予給山脈太空公司的合約，在逐夢者太空船完成後，將擔任一系列國際太空站的貨物運輸任務，要是這部分任務也順利執行，就可以研究載人版逐夢者號，最快是2026年進行該計畫。