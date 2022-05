緬甸男模Paing Takhon(白因·他空)外型帥氣,擁有近190公分身高及八塊肌精壯身材,去(2021)年元旦他出家10天,落髮穿袈裟變身「地表最帥和尚」,天菜形象在網路上掀起轟動;而Paing Takhon還俗後的動向更驚世駭俗,他因為支持緬甸反政變抗爭挺身而出,遭到軍政府逮捕下獄,好不容易才在今年3月特赦出獄,昨(1)日他無預警曝光喜訊,宣告開通他的個人YouTube頻道,還在首支影片帥氣刮落腮鬍「還真」原貌。

Paing Takhon自從3月特赦出獄後,在社群平台重新出發,強調:「I'm nothing without my fans」;從曝光的照片可見,他的造型變成旁分短髮,臉上蓄落腮鬍多了分滄桑感,文章內容都會附上黑色愛心,被外界解讀是對現今緬甸政府心死,表達無聲抗議,也令粉絲感到無比心疼。

Paing Takhon因為一張打扮成和尚的照片,讓他以「天菜和尚」的形象爆紅。(圖/取自IG)

但Paing Takhon不想一直低氣壓影響粉絲心情,昨(1)日宣布創立官方YouTube頻道:「這是給粉絲的」;而頻道上的第一支影片,就是4月21日在臉書上傳的30秒剃鬍子影片,貼文發出後,很快地引來5.8萬粉絲按讚,留言處也湧入表達對他這項決定的支持,持續力挺Paing Takhon。

Paing Takhon過去因公開表態反政府遭當局逮捕,被法院判勞改3年,一度流出他在獄中的照片,看到他的身形明顯變得消瘦,憔悴模樣讓人相當心疼,直到3月2日才傳出赦免出獄,當時他PO最新照片竟意外撞臉王力宏;特赦原因據悉,是緬甸軍政府為國家建設才選擇釋放名人。

1996年出生的Paing Takhon在緬甸當地是相當有名氣的模特兒、演員和歌手,2019年他被《緬甸時報》評選為「十佳演員」;去(2021)年12月底美國網站「TC Candler」公布全球百大帥哥排行榜,帕他空居然擊敗世界級偶像韓國男團防彈少年團(BTS)成員V,再次讓他變成話題人物;但諷刺的是,Paing Takhon同年4月就被以「誹謗軍政府」罪名遭逮捕入獄,又被判處3年勞改,當時曾令全球許多粉絲都心碎。