緬甸男模Paing Takhon（白因·他空）外型帥氣，擁有近190公分身高及八塊肌精壯身材，去(2021)年元旦他出家10天，落髮穿袈裟變身「地表最帥和尚」，天菜形象在網路上掀起轟動；而Paing Takhon還俗後的動向更驚世駭俗，他因為支持緬甸反政變抗爭挺身而出，遭到軍政府逮捕下獄，好不容易才在今年3月特赦出獄，昨(1)日他無預警曝光喜訊，宣告開通他的個人YouTube頻道，還在首支影片帥氣刮落腮鬍「還真」原貌。

Paing Takhon自從3月特赦出獄後，在社群平台重新出發，強調：「I'm nothing without my fans」；從曝光的照片可見，他的造型變成旁分短髮，臉上蓄落腮鬍多了分滄桑感，文章內容都會附上黑色愛心，被外界解讀是對現今緬甸政府心死，表達無聲抗議，也令粉絲感到無比心疼。

Paing Takhon因為一張打扮成和尚的照片，讓他以「天菜和尚」的形象爆紅。(圖／取自IG)

但Paing Takhon不想一直低氣壓影響粉絲心情，昨(1)日宣布創立官方YouTube頻道：「這是給粉絲的」；而頻道上的第一支影片，就是4月21日在臉書上傳的30秒剃鬍子影片，貼文發出後，很快地引來5.8萬粉絲按讚，留言處也湧入表達對他這項決定的支持，持續力挺Paing Takhon。

（影片來源取自《Paing Takhon》若有移除請見諒）

Paing Takhon過去因公開表態反政府遭當局逮捕，被法院判勞改3年，一度流出他在獄中的照片，看到他的身形明顯變得消瘦，憔悴模樣讓人相當心疼，直到3月2日才傳出赦免出獄，當時他PO最新照片竟意外撞臉王力宏；特赦原因據悉，是緬甸軍政府為國家建設才選擇釋放名人。

1996年出生的Paing Takhon在緬甸當地是相當有名氣的模特兒、演員和歌手，2019年他被《緬甸時報》評選為「十佳演員」；去(2021)年12月底美國網站「TC Candler」公布全球百大帥哥排行榜，帕他空居然擊敗世界級偶像韓國男團防彈少年團（BTS）成員V，再次讓他變成話題人物；但諷刺的是，Paing Takhon同年4月就被以「誹謗軍政府」罪名遭逮捕入獄，又被判處3年勞改，當時曾令全球許多粉絲都心碎。