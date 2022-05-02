相隔11年，玉山今(2日)下午罕見降下五月雪，台北站清晨觀測到15.1度低溫，創8年以來5月新低，氣象局預測今晚到明(3日)清晨，中部以北低溫恐掉到15度以下，白天起氣溫逐漸回升，周六、下周日(7日、8日)鋒面接近，天氣又變不穩定，北部、東半部地區及中南部山區都有局部短暫陣雨。

氣象局表示，今晚到明晨依然受東北季風影響，各地偏涼冷，甚至比今天清晨再冷一些，中部以北及宜蘭低溫為15至17度，南部及花、東為18、19度，其中苗栗以北局部地區溫度會再更低。

明天清晨水氣逐漸減少，整體降雨減緩，剩基隆北海岸及東半部地區降雨較明顯，西半部大多為多雲到陰，山區降雨機率較高；白天起東北季風逐漸減弱，溫度也慢慢回升，白天高溫桃園以北及東半部為21至23度，新竹以南為25至27度。

2日至3日定量降水預報。(圖/氣象局)

周三(4日)東北季風持續減弱，氣溫回升；因南方雲系影響，水氣稍增多，北部、東半部地區及中南部山區降雨機率提高，不過主要是在基隆北海岸、大台北山區及宜蘭、花蓮較明顯，其他地區為多雲到晴。

周四、周五(5日、6日)兩天水氣減少，僅北部及東半部地區有局部短暫陣雨，主要在基隆北海岸及東北部降雨機率較高，其他地區為多雲到晴、溫暖的天氣，午後中南部山區有局部短暫陣雨。

周六、下周日(7日、8日)鋒面接近，水氣增多且天氣再變不穩定，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。下周一(9日)東北風影響，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區多雲。

10日至12日北部、東半部地區及中部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。