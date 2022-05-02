熱褲妹「路邊狂扭」17秒畫面流出。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

馬路上狂扭正妹騎士現身啦！日前有位正妹在馬路上狂扭17秒，遭網友拍下PO上網，引發網友們暴動；正妹騎士「海棠」親自現身答謝，她也表示沒想到人生第一次被這麼多人關注，竟然是在「街頭練舞」，她也害羞回應當天剛好正在複習舞蹈。

日前有名穿熱褲正妹在停等紅綠燈時，直接在馬路上「狂扭」17秒，被網友拍下PO上網，引起網友暴動；原PO還在貼文指出正妹疑似有「腰酸背痛+身體搔癢」症狀，讓原PO開玩笑表示「該過去救她嗎？」。

熱褲妹親自在臉書社團答謝網友們的喜歡。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

有名正妹停等紅燈被拍到在路邊狂扭，讓拍攝的原PO眼睛大吃冰淇淋。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

熱褲正妹「海棠」也在臉書社團「爆廢公社公開版」發文感謝，她表示當天練完舞，在回家的路上複習舞蹈，沒想到練舞樣子被拍下PO上網，甚至還上新聞，她也提到人生第一次被這麼多人關注，竟然是這麼尷尬的事情(街頭練舞)，看著網友們的留言覺得很可愛，最後她也害羞地回應「我身上沒有蟲啦」。

貼文一出，網友紛紛留言表示，「海棠小姐果然厲害」、「我還以為妳太瘦，所以容易腰痠背痛」、「這服裝有安定社會作用，請繼續行善」、「牙齒痛！一定是網紅」、「可愛」、「小姐姐的身材好辣喔」、「車主現身了」、「其實看到影片看得出來在練舞，可是還是覺得很可愛」。