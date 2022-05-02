國史館日前與舉辦研討會宣揚「台灣地位未定論」引發爭議，駐日代表謝長廷今天也加入論戰表示，日本在實務上採取尊重開羅宣言的作法，在日台灣人因此常被歸類為中國人，受了不少委曲。而美國則從來沒有承認台灣屬於中國。

國史館館長陳儀深今天在立法院表示，他沒有說過台灣地位「現在未定」，這是個誤解。台灣透過總統直選等「有效自決」方式，已確立主權地位。

謝長廷今晚在臉書表示，陳儀深前些日子講到依舊金山條約台灣地位未定的事，遭到特定政黨人士抨擊，今天在立法院列席時又指出美國等主要國家對台灣定位都是這樣的認知，其實他的話值得國人重視和省思。

他說，台灣地位問題涉及台灣人民的安全和前途，但在國內國際一直有不同看法，台灣在馬政府時代，採取開羅宣言説，認為日本把台灣交還給中國（中華民國），中共附和並進一步主張台灣屬於中國，而現在代表中國的是中華人民共和國，所以武力攻打台灣時，就是內政問題，想以此阻止外國甚至聯合國的干涉。

謝長廷反問，我們要如何應對？如說目前主權屬於台灣，是依據未定論而轉變或依據開羅宣言轉折而來？這是需要嚴肅面對的，而且日本和美國在實務上採取的作法也不盡相同。

他說，日本在實務上是採取尊重開羅宣言的作法，在日台灣人因此常被歸類為中國人，受了不少委曲。而美國則從來沒有承認台灣屬於中國，所以我們不但要鼓勵國內多討論，也需要舉辦國際性學術會議，讓更多國際專家學者，了解問題之所在，將來才能爭取國際的支持。