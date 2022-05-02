迪士尼公開反對佛羅里達州的性別教育政策，讓佛州最大雇主迪士尼失去在當地享有超過半個世紀的自治權，這起事件凸顯執行長對敏感議題表態的挑戰，企業舵手正努力避免成為下一個迪士尼。

許多勇於發表看法的企業員工，近幾年將執行長推上社會與政治議題火線，佛州州長迪尚提斯（Ron DeSantis）取消迪士尼的自治地位，反映風險升溫。

美敦力（Medtronic）前董事長暨執行長、現為哈佛商學院資深研究員喬治（Bill George）表示：「企業執行長最大的難題是，應該在何時表達對某項公共議題的看法？一名執行長曾問我，他希望公開談論社會議題，但又不想牽扯到政治，我只能告訴他，這根本不可能。」

過去外界多認為執行長應該專注於股東報酬，並遠離政治，如今不少企業不吝對公共議題表達看法。

迪士尼近來與迪尚提斯推動的「不說同性戀」（Don't Say Gay）法案大打口水戰，該法案禁止教師對三年級以下學童進行性別認同和性取向課程。迪尚提斯4月廢除迪士尼所在的特殊稅收區，讓該公司失去自治地位。

不過企業保持沈默也有其風險，迪士尼最初不願對佛州的法案表態，執行長包正博（Bob Chapek）向員工表示，不希望迪士尼成為「政治足球」，引發部分員工抗議，迪士尼最終表態反對法案。

產業專家建議企業提前與政治領袖建立關係，在危機時期能有幫助。安泰人壽（Aetna）前執行長、目前擔任波音等多家大企業董事的威廉斯（Ron Williams），建議企業聘請熟知政治運作的顧問。

喬治表示，目前大部分執行長坐上大位都是因為提升業績或增加客戶，而不是因為處理敏感議題得宜，執行長缺乏回應相關議題的訓練，他們應該盡速做準備。