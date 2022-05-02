疫情延燒至警界 苗栗警分局長、副分局長染疫 22:202022/05/02 中時 李京昇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 苗栗警察分局長林永勝傳出確診。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗縣今天2日新增本土81人確診，疫情延也燒到警界，苗栗縣警察局也證實苗栗警察分局長林永勝、首席副分局長張中，2人在4月30日晚陸續確診，目前都居家隔離中。 根據疫調，苗栗警分局目前無其他員警染疫，林分局長與張副局長2人，都並非在第一線接洽民眾，因此警局也呼籲民眾不必過度恐慌，警分局業務一切正常。 南投＋73 日月潭5星飯店員工已累計5人染疫 北市6工地群聚連環爆！126人PCR 已60人染疫 #警界 #副分局長 #染疫 #確診 #分局長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高屏619例創確診新高 台東新增75例 04:102022/05/02 地方新聞 確診孕婦燒38.9度打119求援 因無呼吸困難、胸悶遭拒送 13:562022/05/02 生活 連4天破萬例 專家揭別去這地方：2人就有1人染疫 10:552022/05/02 生活 台中市府會餐敘續燒！運動局長確診 一場餐會已12人染疫 10:122022/05/02 生活 嘉義看守所驚爆毒品犯嫌確診 匡列多人採檢 14:432022/05/02 生活 台中＋816 3名副市長2人確診 04:102022/05/02 地方新聞 台中市府會2場餐敘成染疫風暴 已累計15人染疫 10:292022/05/02 生活 新竹市2日新增75名確診個案 比日前每天超過百例略減 16:072022/05/02 生活 清零變共存…防疫保單賠到脫褲！ 金管會出手 為產險止血 04:102022/05/02 財經要聞 北農疫情飆升已223人確診 業者憂恐成病毒大染缸 13:372022/05/02 生活 台東今日＋87 校園新增15生、2師確診 16:032022/05/02 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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