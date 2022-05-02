苗栗縣今天2日新增本土81人確診，疫情延也燒到警界，苗栗縣警察局也證實苗栗警察分局長林永勝、首席副分局長張中，2人在4月30日晚陸續確診，目前都居家隔離中。

根據疫調，苗栗警分局目前無其他員警染疫，林分局長與張副局長2人，都並非在第一線接洽民眾，因此警局也呼籲民眾不必過度恐慌，警分局業務一切正常。