德國一名44歲男子年幼時被收養便離開原生家庭，直到成年時才回來與親生父母同住，不過就在初次見到親生妹妹時與她墜入愛河，幾年後生下4名孩子。消息曝光後，兩人發誓要改變德國法律，為了名正言順的擁有夫妻關係。

malem2 gini wow jg liat perkwinan incest kakak-adik kandung yg sempat trpisah Patrick Stuebing - Susan Karolewski :o pic.twitter.com/vHP8dR6YDJ — PENKY ADAM (@penkyadam) December 27, 2013

根據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，現年44歲的派翠克(Patrick Stuebing)來自德國萊比錫(Leipzig)，擁有相當破碎、悲慘的童年生活，精神狀態異常的父親試圖拿刀對他施暴，派翠克此後便被送往寄養家庭，在那平安長大。

成年後，派翠克搬回原生家庭與母親同住，當時才知道自己有個親生妹妹蘇珊（Susan Karolewski），然而，一見鍾情的兄妹倆便在認識一個月後天雷勾動地火，接下來四年間相繼生下4個孩子，其中2名是天生殘疾造成行動不便。

2002年，派翠克與相差7歲的妹妹蘇珊因亂倫罪名被法院起訴，派翠克遭判處1年有期徒刑，當時還是17歲的蘇珊因尚未成年，被送往少年中心安置；2005年，又因相繼出世的孩子派翠克再次以亂倫罪名被逮。

案件曝光後引起外界觀眾，紛紛要求德國修改法律，效仿法國、土耳其、日本和巴西將親屬間的親密關係合法化。夫妻倆已於2012年向人權法院提出挑戰，堅持為永垂不朽的愛情故事爭取合法關係。