高雄酒駕男被抓回派出所 竟解開手銬逃跑下落不明 22:292022/05/02 中時新聞網 張達智 、中時、 洪浩軒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市警察局林園分局大寮分駐所，發生疑似酒駕肇事男子從派出所內脫逃事件。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高市警林園分局大寮分駐所員警1日晚間逮捕一名酒駕男子，回派出所偵辦後，疑似因為員警疏於戒護，竟讓該名男子解開手銬，2日上午7時許從派出所脫逃，目前該男下落不明，警方正在積極追緝當中。 ★中時新聞網關心您：飲酒過量，有礙健康！ ★中時新聞網關心您：開車不喝酒、喝酒不開車！ 宋少卿三度酒駕撞小黃 一審判5月徒刑罰5萬 高市開鍘 酒駕5累犯個資全都露 #林園分局 #手銬 #大寮分駐所 #逃跑 #酒駕 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 通緝犯未戴口罩心虛逃跑 籃球隊員警快攻壓制 09:162022/04/22 社會 無照無帽又酒駕 高雄男換位製造假象仍遭逮 12:392022/04/28 社會 又是酒駕！嘉義男失控衝對向車道 無辜女騎士慘被撞死 19:112022/04/23 社會 高雄》修好車竟遭暴力討債 被持棍棒毆打迫簽本票 18:522022/04/22 生活 超車毒犯 酒駕入監人數占最多 04:102022/04/24 社會新聞 新法有嚇阻效用！酒駕死亡人數創15年新低 15:352022/04/28 生活 酒駕累犯個資 南市不碼了 04:102022/05/01 地方新聞 法務部酒駕零容忍 判太輕上訴求重刑 04:102022/04/24 社會新聞 撞擊瞬間曝光！嘉義男酒駕暴衝「撞飛女騎士」 她全身骨折亡 22:102022/04/23 社會 酒駕累犯慘了！高雄市首公開5名酒駕犯全名、無碼照 09:112022/04/28 社會 母女走路衰被撞！控提告遭回「又沒住院還好」警否認 15:152022/04/27 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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