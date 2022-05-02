高市警林園分局大寮分駐所員警1日晚間逮捕一名酒駕男子，回派出所偵辦後，疑似因為員警疏於戒護，竟讓該名男子解開手銬，2日上午7時許從派出所脫逃，目前該男下落不明，警方正在積極追緝當中。

★中時新聞網關心您：飲酒過量，有礙健康！

★中時新聞網關心您：開車不喝酒、喝酒不開車！

宋少卿三度酒駕撞小黃 一審判5月徒刑罰5萬
高市開鍘 酒駕5累犯個資全都露
#林園分局 #手銬 #大寮分駐所 #逃跑 #酒駕