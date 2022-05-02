俄烏戰爭何時結束，成為全球關注大事，前國安會副秘書長楊永明今(2日)表示，5月9日是俄國的二戰紀念日，這天將會是關鍵，法國6月將有國民議會選舉，俄烏戰爭若持續打到那時候，戰況大概會很淒慘，但可預期的是，法國總統馬克宏一定會有不同以往的表現。

楊永明2日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，美國總統拜登在俄烏戰爭有不能輸的原因，因為在烏克蘭危機中，美國是西方的堡壘，作為代理戰爭，美國有不能輸的壓力。由於美國不方便直接介入這場戰爭，所以就要求盟邦不斷加碼，甚至要求盟邦分攤戰爭開支，所以可以看到美國對各國施壓，各國都開始制裁俄羅斯。

楊永明並表示，法國國民議會選舉將於6月登場，俄烏戰爭若持續打到那時候，戰況大概會很淒慘，但可預期的是，馬克宏一定會有不同以往的表現。楊永明強調，5月9日是俄國的二戰紀念日，這天將會是關鍵，近日可以觀察俄羅斯總統普丁的下一步是什麼，是要鞏固已占領的烏東、烏南地區，還是進一步西進，都要持續再觀察。