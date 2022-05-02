台大有確診學生今天下午上網抱怨「被安置在會議室隔離」，沒有衛浴設備可以洗澡，還要忍受蟑螂四處亂竄。沒想到晚間又有台大學生分享校內隔離實境，校方在室內搭起帳篷做為個人隔離空間，讓學生直言「這樣就算確診也不會想通報吧」。

有台大學生在Dcard台大板分享隔離照片，只見室內搭了兩個帳篷，還標示了編號「5、6」，讓他直言「看起來同學們不用住會議室了，現在升級到有帳篷可以睡，怎麼隔離措施搞得像是什麼人類進化史，這樣就算確診也不會想通報吧」，也不忘提醒未來會入住的同學，「記得要住二號帳篷才有延長線可以用」。

貼文引起許多台大學生討論，「終於進入石器時代了嗎」、「很有末日求生的感覺」、「臺大小方艙？」、「住宿舍的同學辛苦了⋯」、「土耳其難民營都高級多了」，但也有人緩頰說，「雖然很好笑，不過至少還是提供了沒有家人可以接送，也沒有錢付防疫計程車車資隔離的同學另一種選擇」。

對於校內隔離措施問題，台大今天稍早已表示，目前採取的居家隔離及隔離措施，都依照政府主管機關的規範進行，但隨著確診人數不斷快速增加，的確會遇到安置的難題，本校已積極洽商及安排安置地點予境外生、離島生等。依據教育部指示及學校防疫量能，學校建議本地生應返家進行隔離。