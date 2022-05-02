網紅「潔哥」（李秉潔）以直率個性及阿莎力敢言聞名，在PTT有「鄉民女神」之稱號，她在2019年9月與交往18年的男友「岳妹」結婚，隔年8月迎來寶貝女兒「Fafa」；此外她常分享育兒崩潰日常畫面，沒想到日前曬出被女兒拉衣服害走光的照片，卻被網友私訊說：「當媽媽要自重一點」，讓她不忍了痛快回嗆7個字，釣出一堆媽媽網友共鳴，連同為鄉民女神的qn都來讚聲。

潔哥今(2日)在臉書曬出美美自拍照，畫面中她身上的穿著與幾天前是同一套，並寫道：「我收到私訊，對方跟我說：當媽媽要自重一點，不要穿這樣，我直接回她：『我就爽，甘妳屁事』」；潔哥強調：「除非小孩亂拉，不然露個肩有怎樣嗎」，無奈吐心聲：「這年頭當了媽，真的很容易被路人管東管西」。

潔哥的貼文引來藍勾勾留言，美女主播高毓璘就相挺她：「看到這種訊息笑笑就好~有些人就是活在古代，思想沒進化，也有可能是嫉妒你太漂亮」，另一位鄉民女神qn黃瓊慧也說：「當媽媽還是有漂亮的權利啊！」；而其他有不少當媽的網友也分享自己的親身經驗：「我都穿這樣遛小孩，多嘴路人來一個我白眼一個」、「我這樣就餵奶方便又透風啊」；還有網民虧：「我還嫌太自重咧」、「不要穿這樣！有點多」。

潔哥4月29日時在臉書分享，當她抱女兒坐在民宿房間裡玩溜滑梯時，結果白色T恤被對方扯掉，當場走光露出裡面的黑色內衣，讓她忍不住大翻白眼自嘲：「林老目這樣看起來居然有點性感」、「應該每個為人老母都有被小孩拉到曝光的經驗，沒關係！小可愛穿性感一點，立馬變辣媽」，當時網民還虧：「Fafa要在加強一下手尾力！要連黑的一起扯！才有大版面」，不料如今因為被網友私訊「勸告」，又引一波話題。