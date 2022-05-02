本土天王吳宗憲有3女1子，其中小兒子鹿希派（吳睿軒）以歌手身份闖蕩演藝圈，去年底卻因「麻煩」導致新專輯受影響，好不容易4月底鹿希派宣告開賣實體專輯，網友反應不熱絡外，連吳宗憲的留言都帶有開玩笑意味，讓他直接刪除、關閉留言功能，並發文疑向父親隔空喊話，引起話題。

鹿希派4月27日在IG公開實體專輯開賣的喜訊，但只有一個網友留言，讓吳宗憲忍不住留言虧兒子：「我靠你這個也太厲害了，兩天前的留言154個讚，還有一個留言。」、「鹿希派你趕快去賣卡拉轟天雷吧！現在到處都買不到貨，你趕快到處去，就當『全台親送』。」以行動幫鹿希派增加兩則留言、衝人氣。

沒想到鹿希派非但未回應爸爸的留言，還默默刪除、設定該篇貼文無法留言，讓其他網友連到鹿希派的其他貼文留言勸告：「憲哥是逆向操作，這都不了解？當局者迷就是指這種狀況吧」、「加油，嚴師出高徒」、「相信憲哥心裡是愛鹿希派的（畢竟是唯一的兒子），方式雖然很酸但至少有話題，只是對鹿而言這種負面反諷是心理壓力的一種，加油，鹿希派，加油，憲哥，你們是家人，相信你們會互相理解。」

此外，鹿希派還在臉書粉專PO文寫道：「如果你喜歡我，支持我的音樂，可以告訴我，我會萬分感激、動力十足，但如果你根本不在乎我，那別留言了，我是音樂人，僅此而已」，被外界解讀為在向爸爸隔空喊話。

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