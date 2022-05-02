美式賣場好市多Costco許多美食受眾人青睞，假日甚至大排長龍，不過有網友表示，發現凱撒雞肉沙拉今天(2日)開始漲價，從159元漲到179元，貼文一出引起熱議，不少網友淚喊不買了，直呼「夭壽…份量變少還更貴」、「CP值沒了」。

一名網友2日下午在臉書社團《COSTCO 好市多 消費經驗分享區》表示，三天兩頭就去好市多，像在走自家廚房一樣，突然發現熟食區的凱撒雞肉沙拉今天開始調漲價格，昨天還在特價159元，今天就從159元漲到179元。

消息一出引起一陣熱烈討論，網友紛紛回應「又漲？成本是有多高？」、「夭壽…份量變少還更貴」、「CP值沒了」、「吃不下去了」、「159就覺得很貴了，現在179就更不用說了，完全沒食慾」、「之前份量就開始縮水了」、「好市多必買牛奶跟衛生紙還有沙拉都漲價，現在還有什麼可以買啊」。

不過也有網友表示「179這個份量，跟外面比還是算便宜吧」、「還是便宜啊，179外面只有一半的份量吧」、「說真的是不貴，但是在漲價前給的量明顯感覺有變少，偷工減料的感覺不好」；還有人說「忍一忍生意不好就會降低」、「太好了，這樣小吃部就不用排隊」、「沒錯！！！ 這樣位子也比較好找」。