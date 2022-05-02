阿公好蝦趴！有名男子將1輛千萬的BMW i8超跑開去給阿公體驗，這位阿公不僅與「BMW i8」，甚至還坐入駕駛艙體驗，羨煞不少網友，男子也在貼文寫下「當孫子的我給我阿公圓夢一下」；網友見到也留言阿公有點潮」、「阿公可以去把妹了」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社二館」發文，並上傳2張圖，他在貼文寫下「當孫子的我給我阿公圓夢一下」；圖中為原PO的阿公站在1輛將近千萬BMW i8混合動能超跑，這位阿公也坐入駕駛坐，體驗千萬超跑的駕駛魅力。

有名男子替阿公圓夢，開了一輛BMW i8千萬超跑讓阿公體驗。（爆廢公社二館）

貼文一出，網友紛紛留言表示，「請問你還有缺阿公嗎」、「阿公好蝦趴」、「阿公可以去把妹了」、「阿娘喂帥呆」、「別人的阿公總是有夢想」、「哎唷喂！忽然覺得想當阿公啦」、「阿公有點潮」、「阿公真帥」、「要讓阿公開出環島一圈啦」。

不過也有網友質疑原PO這輛「BMW i8」是租來的，「可以啦，租台車給阿公圓夢，說不定財產可以分多一點，何樂而不為」、「一下車牌英文第一個字就好了，其餘的都沒關係」、「租一天多少」。

BMW i8 混合動力，全車有80%都是碳纖維，內載231匹馬力直列三缸渦輪增壓汽油引擎，售價1068萬元。（報系資料照）

據了解，BMW i8原始名稱叫未來效能動力車，是1輛可插電式油電混合車，全車有80%都是碳纖維，內載231匹馬力直列三缸渦輪增壓汽油引擎，外加131匹馬力電動馬達，共可提供362匹馬力，0-100km/h加速只需約4.4秒，國內建議售價在998萬元到1068萬元之間，目前已停產，該款車在湯姆克魯斯主演的電影「不可能的任務：鬼影行動」曾出現。