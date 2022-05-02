由波音公司研發生產，美國空軍下一代高級噴射教練機T-7A紅鷹式(Red Hawk)的首架量產型，終於在4月30日從密蘇里州聖路易斯的生產基地出廠，這是351架量產機的第1架，未來將擔任培育戰機飛行員的任務。

防衛部落格(Defense Blog)報導，美國空軍現役的教練機，是諾斯洛普(Northrop)在1960年代設計生產的T-38「鷹爪」( Talon)教練機，最後1架T-38生產於1972年，因此每一架T-38的服役歲都已超過50年。

美國空軍在2015年提出新教練機的研發徵選，稱為T-X計畫。原本打算在幾種現役教練機，包括M346 、T-50或是其他飛機中選擇，但美國空軍對當時的教練機顯然都不太滿意，於是在2016年延長徵選時間，最終採納了波音與瑞典SAAB公司合作研發的BTX，定名為T-7A「紅鷹」。

T-7的研發速度非常快，它是第一種研發過程期間，全部使用電腦數位設計的空軍飛機，省略了造模、修正的時間，在短短36個月內，實現了從電腦模擬圖，轉移到實體飛機的首飛工作。

T-7 計畫經理凱特‧卡西爾上校( Kirt Cassell)上校說：「T-7的研發是基於電腦3D 工具設計，甚至初步風洞也是由數位計算，當它進入實際組裝時，已經接近成熟，我相信T-7的的經驗，將是未來研發飛機的高級典範。」

首架T-7A量產型將在未來幾週進行地面檢試與試滑，今年晚些時候將在加州愛德華空軍基地開始飛行測試。

T-7的設計布局很像單引擎的F/A-18，都是機翼前緣沿伸到機身前部，以及一對V型雙垂直尾翼，因此它將具有與F/A-18相似的飛行性能，也就是良好的高攻角飛行操作能力。T-7採用1具F404-GE-103有後燃器引擎，極速可到1.4倍音速，因此它幾乎不需太多更改，就相當適合擔任輕型戰鬥機，未來很可能出現TF-7，或TA-7的衍生型。

說回T-7的教練機本業，它提供先進的任務系統、觸控式面板駕駛艙、和內建戰術模擬系統(Embedded Tactical Training System ,ETTS)，這種系統可使教練機模擬出各種情境，讓飛行員練習攻擊空中或地面目標，或是反制敵方攻擊，已被視為先進教練機必備的功能。