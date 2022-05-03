美國眾議院議長裴洛西日前計畫訪台，最後以疑似感染新冠肺炎為由取消，但她最近突然訪問烏克蘭首都基輔，引發各界關注。前外交官介文汲認為，裴洛西訪台可能讓中國大陸和美國在外交交涉發生很大的衝突，美國也收到大陸方面相當的警告，「裴洛西來台灣這件事情，應該是黃掉了」。

介文汲2日在中天政論節目《正常發揮》中表示，在大陸外長王毅用四個嚴重警告提醒裴洛西來台的後果後，美國方面可能暫時打消讓裴洛西訪台的念頭，而且當時的外交交涉過程應該是非常火爆的，所以後來才會有參議員葛瑞姆（Lindsey Graham）等一行6名國會議員來台訪問，層級不如裴洛西，但應該也等於取代了裴洛西原有的行程。

介文汲認為，美國國防部長奧斯丁與大陸防長魏鳳和通話，與裴洛西放風聲要來台灣是有著密切的關係，當時《環球時報》反應非常激烈。在那段期間，大陸和美國在外交談判上應該是已經迸出火花，所以後來才會有軍事方面的領導人通話。在台灣問題上，大陸現在可能的態度就是要大家都不准碰，一碰就會激烈反彈，寧願外交上翻臉，也不願製造新的動盪情勢；另外一方面也展現決心，讓美國知道，現在想碰台灣的話，可能會碰到一個大釘子。

介文汲指出，美國前總統川普即將卸任前，美國駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）原本計畫訪台，飛機都起飛了，最後卻還是折返，當時可能大陸已對美國提出相當嚴厲的警告。這一次裴洛西要訪台，大陸方面外交單位所傳遞的警告訊息，讓美國不得不再重新考量，「裴洛西來台灣這件事情，應該是黃掉了」。

介文汲更說，大陸現在對與華府關係是很悲觀的，他們也為美國可能在台灣問題上有更多動作做了最壞打算，「只能進，不能退」，如果退，美國會得寸進尺，步步進逼，最後不是兩岸開戰，就是更糟的情況會發生，所以先防微杜漸。