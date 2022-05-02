市場預期澳洲央行升息在即，澳洲兩大城市雪梨與墨爾本房價出現2020年疫情爆發以來首次季度下滑。

根據房地產研究機構CoreLogic最新報告顯示，4月底止的三個月，雪梨獨棟房屋與公寓中間價下滑0.5％，墨爾本房屋中間價下降0.1％，此為2020年新冠肺炎疫情爆發以來首次季度下跌。

就4月而言，雪梨與墨爾本房價分別下降0.2％與0.1％，已連續第三個月下滑。澳洲五大城市4月房價平均上升0.3％，主要由布里斯本、阿得雷德和伯斯領漲。

儘管澳洲兩大城市近來房價呈現下滑趨勢，但仍遠遠高於一年前的水準。雪梨房價在過去12個月來上漲14.7％，同期墨爾本房價攀升8.4％。

Corelogic研究部門主管勞萊斯（Tim Lawless）指出，抑制澳洲房價持續飆高的原因有很多，但最主要的因素是市場預期澳洲央行即將升息。澳洲央行最快可能在5月宣布升息，預料房市動能持續減弱，直至2023年。

勞萊斯表示，其他影響房價的因素還包括較高的房貸固定利率、部分城市待售房屋增加，以及消費者信心下滑，皆打擊過去一年來的房市狀況。

澳洲央行預計3日召開貨幣政策會議，市場預期央行可能宣布升息一碼，這將是2020年以來首次調升官方現金利率。

澳洲第一季通膨年增5.1％，創下自2001年以來的最高紀錄，核心通膨遠遠高於央行2％至3％的目標，引發外界臆測央行將升息打擊通膨。

勞萊斯表示，就整體而言，澳洲房市已經觸頂。布里斯本的房價季度升幅由2021年底的8.5％，降至4月底的5.7％，阿得雷德房價升幅也由1月的高點7.4％，放緩至4月的5.4％。