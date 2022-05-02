想長壽呷百二的方法百百種，多半都與睡眠作息、飲食習慣，還有生活內容息息相關。一項由美國公共科學圖書館(PLOS)發布的研究揭示，榮獲電影最高殿堂奧斯卡金像獎的得主普遍活得更久，推算平均比其他演員可再延長5年壽命至81.3歲。

Young epi researchers should study work of Don Redelmeier @UofT – who asks/answers key ?'s w/ offbeat & wildly creative methods (@katiehafner's NYT profile: https://t.co/eiSGcZ7qrb).

Don's new @PLOS study: Oscar winners live 4 years longer than co-stars: https://t.co/kIZRYyYlpk — Bob Wachter (@Bob_Wachter) April 28, 2022

根據《紐約郵報》（New York Post）報導，主導這項研究的作者雷德邁爾（Donald Redelmeier）指出，「獲得奧斯卡獎殊榮的男、女演員們在取得成就與生存兩者間顯示正相關，說明該獎為人們的生、心理帶來健康影響。」

研究針對1929年至2020年間共2,111名演員進行分析，發現相較未獲獎者平均壽命76.4歲，得主更有長壽跡象，可以延長至81.3歲。舉例來說，1987年影后「梅姨」梅莉史翠普（Meryl Streep）主演《紫苑草》(Ironweed)，以精湛演技獲得奧斯卡最佳女主角提名。研究人員將梅姨與同期、演出不同電影的已故女星瑪格麗特·惠頓 (Margaret Whitton)相比較，瑪格麗特·惠頓參與的電影並未入圍。

儘管沒有具體、直接的結果說明長壽的情況，不過另一項論點說明其隱藏的心理因素，「演員獲得奧斯卡獎之後，社會地位與知名度一夕之間水漲船高，身上背負的社會期待與壓力自然會加倍。因此，他們更懂得自我要求，懂得飲食、鍛鍊、睡眠以及戒掉不良習慣，過著理想生活。」

研究人員進一步強調，一輩子難得的奧斯卡獎可以讓獲獎者日後保持內心平靜，幫助緩和下視丘－腦垂體－腎上腺系統（HPA軸）分泌激素。事實上，該研究主要目的是希望幫助人們了解，「功成名就」這件事對於提高預期壽命有顯著效果。