俄烏戰爭假消息？英媒引述烏克蘭消息人士，揭露29歲烏克蘭飛官塔拉巴爾卡（Stepan Tarabalka）就是傳說中的「基輔之鬼」（Ghost of Kyiv），據信他在俄軍入侵後一共擊落40架俄國軍機，不過3月13日不幸在敵軍壓倒性軍力包圍下陣亡。但烏克蘭空軍1日在臉書闢謠，坦承「基輔之鬼」是虛構，目的是鼓舞士氣。前民進黨立委郭正亮2日表示，「只有特定幾家英、美媒體才這樣報，大家若怕被誤導，就少看就好」。

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在俄羅斯入侵烏克蘭初期，烏克蘭官方就發布推文，指出一名匿名的戰機駕駛一天內擊落6架敵機，人們稱他為「基輔之鬼」，還指這名駕駛已經成為俄國軍機的惡夢。烏克蘭總參謀部隨後也發布一張「基輔之鬼」穿戴頭盔、坐在戰機內的照片，並對入侵者嗆聲：「我要飛去奪走你們的靈魂。」

英國《泰晤士報》（The Times）4月29日引述烏克蘭消息人士，揭露「基輔之鬼」的真實身份是一名29歲飛官塔拉巴爾卡，據信他在俄軍入侵後一共擊落40架俄國軍機，不過3月13日不幸在敵軍壓倒性軍力包圍下陣亡。

針對報導，烏克蘭總參謀部4月30日晚間在臉書發文澄清，指出報導為假消息，塔拉巴爾卡並非「基輔之鬼」，也沒有擊落40架俄國軍機，強調「基輔之鬼」是一則由烏克蘭人創造的超級英雄傳奇，是烏克蘭空軍第40戰術航空旅飛行員的集體印象，換句話說，就是所有烏克蘭戰機飛行員的集體形象。

郭正亮2日在《中天新聞》政論節目「正常發揮」表示，西方媒體不是都這樣報導，法國、德國沒有這樣報導，是只有特定英、美媒體才這樣，而且CNN、BBC最嚴重，大家如果怕被網路資訊誤導，就不要看那兩家媒體就好。