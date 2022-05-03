華視新聞台近期連出四包，引起社會大眾撻伐，董事長陳郁秀、代總經理陳雅琳也因此請辭以示負責。身為華視主播團隊之一的王乃伃，今（2日）發比基尼辣照慶祝27歲生日，還自爆因吃壞肚子而延後PO文。

王乃伃稍早之前在IG寫下27歲的生日願望：「新的一年希望自己凡事放輕鬆，不要鑽牛角尖，不要再把金牛座特質發揮極致！還有一定要開始運動了，不想再生病了啦！」此外，4月29日生日的她，也解釋延遲3天分享的主因：「因吃壞肚子今天才發文」。

隨文附上的照片，可以看到她身處台中某知名酒店的無邊界游泳池邊，身穿藍綠色的比基尼泳裝，浴巾拿開後秀出前凸後翹的青春曲線，性感的一面完全跟播報時截然不同，令網友眼睛大亮，紛紛留言：「轉正面！生日快樂」、「腰線很讚，身材很有喔」、「這張角度很正」、「生日大解放YA～可以再誠意一點」、「屁股阿斯」。

王乃伃曾在中天新聞任職3年，一路從醫療、政治線記者當上主播，因為長期晚睡早起導致免疫系統出現狀況，去年2月底暫離主播台，轉當3個月的YouTuber，後來受到陳雅琳的邀請，跳槽到華視擔任午間主播，並與陳雅琳共同製作專題節目。