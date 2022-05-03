運彩足球全年天天都有賽事可以投注！簡單又好玩，賠率高且玩法多樣，看準勝負可以買「不讓分」、「讓分」、「雙勝」，看準進球情形可以買「大小」、「總進球數」、「兩隊是否都進球」、「單雙」等玩法，任君挑選，今天要來分享1位購券者他挑8場足球賽事選擇5種不同玩法，中獎抱回301,938元獎金的實際案例。

他看準運彩足球勝負 用這5種玩法抱回30萬

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)

2/23位於高雄左營投注站的購券者，他買運彩足球時挑了8場賽事，對勝負情形較有把握的4場賽事選「不讓分」及「讓分」玩法，對進球情形較有把握的4場則是選「大小」、「總進球數」及「兩隊是否都進球」玩法，分別是1.「齊塔德拉Vs. 萊切 兩隊是否都進球是 賠率1.75倍」、2.「雷吉納Vs. 弗羅西諾內 不讓分主勝 賠率1.50倍」、3.「科莫Vs. 貝內文托 總分2.5大 賠率1.80倍」、4.「RFC瑟蘭Vs. 根特 總進球數4球(或以上) 賠率2.30倍」、5.「水晶宮Vs. 沃特福德 不讓分客勝 賠率2.00倍」、6.「布萊克本流浪者Vs. 謝菲爾德聯 不讓分主勝 賠率1.65倍」、7.「彼得堡聯Vs. 富勒姆 讓分和局 賠率4.00倍」以及8.「阿賈克斯Vs. 本菲卡 總分2.5大 賠率1.45倍」，買「過6關」(C8取6)28個組合、「過7關」(C8取7)8個組合以及「過8關」(C8取8)1個組合，共37個組合，每組合110元，合計投注4,070元，比賽結果8場全數命中，開心抱回301,938元。

足球勝負與進球情形抱回301938元獎金。(台灣運彩提供)

過關組合抱回30萬獎金彩票。(台灣運彩提供)

從他的投注內容可以看出幾個眉角：1. 對勝負情形較有把握的4場賽事選「不讓分」及「讓分」玩法。2.對進球情形較有把握的4場則是選「大小」、「總進球數」及「兩隊是否都進球」玩法。3.專挑相對低賠中獎率高的選項。4.買過關組合兼顧「中獎機會高低」及「中獎金額大小」。提供大家投注參考。