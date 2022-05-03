護國神山台積電是許多人求職的目標，優於業界的待遇是最主要的原因，不過伴隨高薪而來的高工時與高壓的環境也讓不少人直呼難適應，有位在台積電工作的網友分享，上工約五個月以來已瘦9.5公斤，「不知道怎麼形容有多操，但數據會講話」文章引起網友們熱烈討論，沒想到竟有網友直喊羨慕，「減肥還可以賺錢，好羨慕啊。」

該名網友在Dcard論壇上以「台積電到底有多操」為題發文表示，「我也不知道怎麼形容！但數據會講話」接著貼上兩張量體重的照片，一張是到職前的92.4公斤，另一張則是到職5個月之後的82.9公斤。

文章引起網友們熱烈討論，許多人笑稱，「我比較想看肝指數變化…」、「用脂肪換錢，真好」、「科技業好像都這樣…我自己去神轎68都瘦下來了」、「幫你減肥應該感謝GG吧」、「真。健身工廠」、「有賺錢還可以減肥，讚」、「感覺不錯，我覺得可以進去呆一年瘦下來就走。」

此外，有網友則開玩笑表示，自己沒有變瘦，反而胖了，「我剛進來7個月，胖了5公斤」、「有些人是變胖，胖了十公斤以上的都有」、「我老公就變胖啊，剛剛接call又進公司了」、「怎麼跟我男友不一樣，他進去半年胖了有五公斤吧，只能靠吃宣洩。」