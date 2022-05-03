胃癌在近幾十年的發生率以及死亡率不斷的在下降當中。美國男性胃癌的死亡率從0.028%下降到0.0074%，女性更是從0.027%下降到0.0024%。

●胃癌發生率，東西方大不同

然而這是美國的數據，胃癌在亞洲國家的發生率卻比西方國家高出許多，全世界每年診斷出超過一百萬例胃癌。胃癌是世界上第 5 大最常見的癌症，也是第 7 大流行的癌症。全球從出生到 74 歲發生胃癌的累積風險在男性中為 1.87%，在女性中為 0.79%。

這樣的數據不禁讓我們有一個疑問，那些像是亞裔美國人的胃癌發生率，是接近美國的數據，還是亞洲的數據呢？流行病學的研究告訴我們答案，第一代從高發生率地區移民到低發生率地區的人民，胃癌的發生率會接近他們家鄉的數據，然而他們的後代的胃癌風險則是趨近他們移民後的區域。

這樣的發現代表胃癌發生與否其實與早期的環境暴露有關，也許食物中的致癌物質也有影響。胃癌在開發中國家較常出現，可能與飲食有關。已開發國家有較佳食物保存技術、減少食物中致癌物(亞硝基化合物、苯芘)、增加抗氧化蔬果的攝取，使發生率較低。

●胃癌有多種 但大部分都是腺癌

根據惡性腫瘤分化來源的細胞不同，我們可以把胃癌大致區分為：

▸腺癌(adenocarcinoma)、

▸淋巴癌（lymphoma）、

▸腸胃道基質細胞瘤（GISTs）

▸以及極為罕見的惡性平滑肌肉瘤(leiomyosarcoma），其中大部分（90%）的胃癌都是腺癌。

腺癌當中，依據Lauren’s分類，其中一種叫做腸道型(Intestinal type)胃癌，另一種則稱為瀰漫型(diffuse type)的胃癌，腸道型胃癌的邊界明顯，好發於年長的男性，而瀰漫型胃癌好發於中年的女性。這兩種分類和癌細胞轉移的方式也有關聯性，腸道型胃癌常透過血液轉移，而瀰漫型胃癌則是較常透過淋巴進行轉移。

●出現什麼症狀要懷疑是胃癌

大部分的初期胃癌其實是沒有症狀的，一些很常見的症狀諸如上腹痛、腹脹、胃食道逆流，大多數的情況也不是胃癌造成的，甚至胃部腫瘤進展到才會造成食慾不佳、噁心、餐後腹脹，甚至是從腹部摸到腫塊的情形。當然，若您仍有疑慮，建議諮詢專業醫生，進一步安排檢查。

●胃潰瘍放著不管，可能變胃癌！？

胃幽門桿菌有可能是造成腸胃蠕動異常進一步胃痛的元兇，幽門螺桿菌通常通過唾液在人與人之間傳播。細菌也可以通過糞便污染食物或水傳播。

在發展中國家，未經處理的水、擁擠的環境和糟糕的衛生條件共同導致了幽門螺桿菌感染率的升高。它會造成我們的胃部處於慢性發炎的狀態，藉由產生尿素酶中和胃酸，讓它們可以在胃裡繁衍，更進一步這種細菌在長期破壞胃部的環境後，可能導致胃部淋巴癌（MALToma），幸好，透過早期發現與早期治療，可以經由抗生素根治幽門桿菌的感染，並且將這一類型的淋巴癌治癒(只有少數需要進展到化療)，現在我們有碳-13尿素呼氣檢查很簡單的能知道病患是否有胃幽門桿菌的感染。

●什麼樣的情況要做胃鏡呢？

做胃鏡的適應症有很多，這邊列出一些情況：

1.經過治療後，上消化道的症狀沒有緩解；

2.在五十歲以後有新出現的上消化道症狀；

3.反覆發生的胃食道逆流；

4.未知原因的反覆嘔吐；

5.懷疑有腫瘤、潰瘍或上消化道的狹窄；

6.消化道活動性出血或是慢性出血造成缺鐵性貧血；

7.手術後的追蹤等。

不過除了上面這些原因之外，若是醫生依照他的臨床經驗認為有做胃鏡的必要性，也會以胃鏡作為後續醫療處置的依據，因此若是有「為什麼醫生不幫我做胃鏡？」的疑問，可以和你的醫生討論一下他的判斷是什麼，並且討論是否有胃鏡以外的診斷方式。