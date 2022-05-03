每天都不想要？新北市立聯合醫院藥劑科蔡俊彥藥師指出，有些藥物的確會影響性功能，像是抗憂鬱劑、血壓藥、胃藥都上榜，但若是擔心「雄風」受影響而擅自停藥，後果反而會更嚴重。

●吃抗憂鬱藥影響性功能？ 血壓藥易讓血液灌流不足？

抗憂鬱劑的確會影響多巴胺（dopamine）的作用，而產生性慾降低的情況，比如百憂解（fluoxetine）、克憂果（paroxetine）。許多精神科常開立的處方藥品，如: 贊安諾（alprazolam）、樂復得（sertraline），也會從不同方面去影響男性性功能障礙，包括「性慾降低」、「影響勃起功能」、「射精障礙」。最大因素還是與體內激素有關。

另外，抗高血壓藥物也可能影響性功能。我們知道血管收縮會使血壓升高，部分抗高血壓用藥的作用是使周邊血管擴張、導致陰莖組織的血液灌流下降，間接促成勃起障礙。

(圖/潮健康提供)

．α-blocker：這類藥物用於改善攝護腺肥大的症狀的排尿困難，但同時也會影響射精的功能，如脈寧平（prazosin）。

．β-blocker：主要會影響勃起功能，大量使用時會影響男性性慾，如天諾敏（atenolol）。

．交感神經抑制劑：影響周邊交感神經的作用並間接引發勃起或射精問題。抑制交感神經，讓血管放鬆達到降血壓的目的，如降保適（clonidine）。

●吃胃藥也會性功能障礙？ 鼻塞藥副作用影響性慾

胃藥對性功能的影響，較少在坊間被人提及。先前許多含有致癌物「N-亞硝基二甲胺（NDMA）」的胃藥被下架，導致H2受體拮抗劑在市場上消失不少品項，剩餘存在其一的泰胃美（cimetidine），因有抗雄性素的作用，副作用包括性功能障礙、男性女乳症。本藥品為診所經常開立，需民眾多注意。（按：台灣未有進口原廠藥泰胃美，但多家台廠均有生產cimetidine）

至於「抗雄性素」藥物，顧名思義是用於對抗雄性素過高的狀況，也就是男性過強時使用。如Cyproterone這類藥物，亦當然影響性功能。

另外，鼻黏膜收縮劑中會有pseudoephedrine，此成分也是診所經常開立的藥品，作用為鼻塞、流鼻水時使用，亦作為陰莖異常勃起的主要治療藥物。由於陰莖勃起很大程度上是自主神經系統反應，想當然會影響性功能。此藥副作用亦有使人昏昏欲睡的狀況，也可能因此間接影響性慾。

(圖/潮健康提供)

●高油食物讓你「硬不起來」？ 哪些生活習慣影響性功能？

在飲食上，根源還是在於血管上的問題，畢竟影響勃起功能的原因，血管佔非常大的因素。影響血管功能一大因素就是「膽固醇」，舉凡膽固醇過高的食物，都有可能影響到性功能。

高溫油炸物也可能造成男性荷爾蒙失調，甚至有男性相關癌症發生的實證。在生活習慣上，抽菸、大量飲酒、體重過重或三高問題的狀況，均對性能力有負面的影響，男性應該多加注意自己的生活型態。

●擔心「雄風」受影響擅自停藥 後果反而更嚴重

簡單而言，如果擅自停藥，原本的病況不是復發就會變得更嚴重。尤其使用抗憂鬱劑時，在使用超過3個月之後，如果突然停藥，會產生頭暈、胸悶、心悸等不舒服，甚至原本的身心狀況又會再度發生。

如果只是偶爾因感冒或流感需要短暫服用胃藥或鼻黏膜收縮劑，療程完成後就可停藥，並不需要過度擔心。不過，如果是慢性病如三高用藥的影響，請向主治醫師確認，是否為目前用藥引起的副作用而造成性功能問題。