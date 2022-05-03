受惠全球海運巨頭馬士基調升全年獲利，29日帶動買盤轉進航運族群、類股指數飆升近4%，長榮股價更大漲5%，差1元就幹掉萬海，下周可望掀起航運股股王爭霸戰，但水手們更關注這波行情究竟能續航多久？專家認為航運是5月多方主軸，並點出兩大關鍵，一是很多航運利多將在5月發酵，包括長三角解封、航商附加費調漲、美西岸碼頭工會談判等；再者，從技術面來看，航運類股月線中的KD值出現低檔黃金交叉，通常是中期買進訊號。此外，馬士基今年調升財測25％，貨櫃三雄就更有把握2022年EPS較2021年成長。

上海最新出口集裝箱運價指數SCFI，本周下跌18.68點至4,177.3點，雖然連續第15周下跌，但跌幅逐周收斂到0.45％。據了解，多家航商看好先前積壓或延遲貨量，將在五一長假後陸續釋出，隨著貨量回升，運價也會跟著翻漲；不難理解，SCFI運價指數連15跌，航運類股指數在高檔震盪，月線（4月）仍是收紅。

萬寶投顧總監蔡明彰解析，5～6 月貨櫃市場利多齊發，包括5 月 1 日貨櫃三雄加徵 GRI（貨櫃綜合費率附加費），美國線合約價上漲一倍生效，5 月中旬美西碼頭工會談判，以及與散裝輪運價相關的大陸鐵礦砂期貨大漲，看好航運族群將是5月多方主軸。

他表示，今年來貨櫃輪運價呈現淡季下跌，但 4 月上海封城生產停頓，東南亞替代需求獲得轉單，使得東南亞航線運價大漲，寧波到泰國航線運價 4 月來上漲近 10％，隨著上海、長三角陸續復工復產，貨量增加勢必推升運價大漲。

蔡明彰指出，對照台股在4月重挫1100點，但航運類股指數仍逆勢上漲2.74％，是否有波段大行情，從技術面來看，航運與去年7月行情高峰相較，整理時間長達10個月，月線中的KD值出現低檔黃金交叉，通常是中期買進訊號，後市值得留意。

萬海股價通常為貨櫃三雄的領頭羊，周五上漲2.8％至146元；長榮大漲5%、收在145元，一舉重返5、10 日線及月線、季線之上，股價直逼萬海；陽明則上漲4.5%至126元。

蔡明彰認為，萬海股價去年衝上353元天價，長榮去年股價最高是233元，兩者相差120元，如今長榮只小輸萬海1元，就未來行情走勢，以及第一季財報推論，長榮即將搶下航運股股王寶座，後續引發效應值得關注。他最後強調，馬士基今年都調升財測25％，震驚市場，貨櫃三雄就更有把握2022年EPS較2021年成長。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。