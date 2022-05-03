受國際情勢影響，年初以來權王台積電接連下挫，加權指數一路跌破萬八、萬七關卡，讓不少投資人哀鴻遍野。有女網友就因近期台股震盪虧損連連，但意外的是，婆婆得知後不僅沒指責，反而在群組發了一則「暖心公告」，讓她愈發愧疚，「新鮮韭菜，對不起婆婆」。

這名女網友在臉書「爆怨公社」發文，原PO從今年初開始投資股票，主要操作電子類股，豈料撞上權王台積電帶頭下殺，電子股倒一片，使原PO投資績效不盡人意，且恰逢母親節將至，勢必會吃頓飯或送個禮給家中女性長輩。

一名女網友投資失利，婆婆貼公告讓她萬分感動。（圖／翻攝爆怨公社）

出乎意料的是，婆婆得知原PO的「成績」後，在群組貼出一則暖心公告「因應疫情，母親節在家吃，因應股災，謝絕禮物」，原PO看了之後更加愧疚，「新鮮韭菜，對不起婆婆 」。

貼文曝光，底下網友大推婆婆人很好，「別人的婆婆總是不會讓人失望」、「這個婆婆真好」、「貼心的婆婆」、「好可愛的婆婆」、「婆婆對你真好，要好好孝順她老人家」、「太可愛了啦」、「很有同理心的婆婆」、「你婆婆好可愛喔，又有幽默感」。

另外也有網友給予投資建議，「疫情跟戰爭沒落幕前都暫時別碰」、「唉，股票都給外資玩好了」、「沒玩過的東西不要一次都一堆下去啊」、「有閒錢再投資千萬別太衝動了」；原PO回覆，其實金額並不大，也是用手邊閒錢操作，主要是婆婆體恤她投資失利。