近年全台房市火熱，不僅雙北地區房價驚人，中南部的漲幅更加可觀。有網友2年多前在南部買下一間預售屋，當初開價2字頭已經讓他覺得房價很貴，如今漲到4字頭，甚至站上5字頭，總價整整漲了1千萬，幾近翻倍，令他十分慶幸當初狠下心買房的決定。

這名網友在社群平台「Dcard」發文，2019年剛出社會約一年左右，24歲的他在南部買下一間剛動工、要蓋四年的預售屋，最初想法只是評估繳款能力只買得起預售屋，頭期款分成四年繳款壓力不大，就當作把錢投入房子做強迫儲蓄。

當時的他一看開價來到2字頭捏了把冷汗，且還買兩個平面車位，總價來到一千多萬，他表示「當時身邊的人都覺得我很盤，一千多萬買大樓也買得下去」，而他則想說物件在蛋黃區，自我安慰房價相對保值。

如今過了2年多，房價暴風上漲，他表示，這區域的物件漲到站穩4字頭、站上5字頭，房子已經快要翻倍，還沒交屋就漲了1000萬，當時價錢放到現在，只能犧牲空間或是地點；房產增值讓他非常感慨，在當時許多人不看好的時候，慶幸自己當初有狠下心決定買房。

貼文曝光，底下網友一片羨慕，「真有遠見」、「賺翻了，好爽哦」、「恭喜你！這就是買房子的魔力」、「通通買起來，爽啦」、「好羨慕，我的一年才漲10%」；但也有網友持不同意見，認為自住不能稱為獲利，「沒賣掉都是負資產」、「自住要看最後賣的價格」、「沒賣掉都不叫賺啊」、「沒有賣都不算賺」、「賣出去兌現再說」、「賣掉才算賺 」。