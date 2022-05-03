男友拍出來的成果卻是「阿飄照」。（翻攝臉書社團《爆廢公社》）

不少女孩兒抱怨男友不會拍照，網路上還有各式各樣「幫女友拍美照」的教學，一名網友就分享實例，證實這類教學絕對有其必要。

一名網友在臉書私密社團《爆廢公社》分享照片，指出：「朋友麻煩男友拍可愛盪鞦韆，卻………拍成這樣子」。只見照片主角是一名長髮、穿著白色洋裝的年輕女孩，在昏暗的光線中坐在鞦韆上，當鞦韆盪起來時，半透明且流動的白色光影，十足就是「阿飄照」。

眾多網友看完笑翻：「我媽都拍的比你好」、「媽阿，我大笑了」、「撿到紅包的那種嗎？」、「可以發靈異公社了」、「男友果然不會讓人失望」、「拍成這樣不簡單啊」、「這是我看過拍出最有靈魂的照片」、「你男朋友好厲害喔幫你拍到靈魂出竅」、「這拍出靈魂的⋯我就想問⋯她男友還在嗎」、「ㄨㄟˊ 我只想問男友還在世嗎？」、「白衣長髮是標配，換紅衣來拍也很可怕」、「拍攝者拍了不可思議的照片，建議寄到日本參加靈異照片比賽」。

不過另有網友指出，這是流傳很久的網路照片，直言：「這很久的梗惹」、「這照片流傳真久」。