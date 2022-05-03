今天MLB大都會隊宣佈了一項重要消息，他們為了調整40人正式球員名單，將本季復出的39歲老將坎諾(Robinson Cano)指定讓渡(DFA)，這可能讓坎諾的大聯盟生涯出現重大危機，畢竟復出後他表現並不好，若要期待別隊向他伸出援手，可能有點難度了。

The New York Mets are designating Robinson Cano for assignment. pic.twitter.com/v40ABqQ2A2 — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) May 2, 2022

坎諾上季因二度服禁藥遭聯盟禁賽，整年都無法出賽，終於在今年賽季等到禁賽期滿復出，但本季僅為大都會出賽12場，總計41打數擊出8安打、1支全壘打、跑回3分，有3分打點，另外選到2次保送、吞下11次三振，打擊率僅.195，近期很少為球隊出賽。

而遭指定讓渡並非直接釋出，接下來要看大都會球團如何做選擇，有可能將坎諾下放小聯盟，先把他放上讓渡名單(waivers)，若沒有其他球隊挑走，就有機會執行此政策，不過在大聯盟資歷有5年以上球員，球隊必須經過他同意，坎諾顯然擁有這項權利。

再來是將他交易，坎諾被指定讓渡後或許會吸引到一些球隊注意，他有可能被放上讓渡名單，但最壞的選項是，若最後他沒被選走，就可能遭大都會直接釋出，轉為自由球員，不過他仍可以和大聯盟30隊簽約，包括大都會，而球團有10天時間商討該做出哪項選擇。

Mets owe Cano close to $39M. Unlucky for him, they are the one team totally unconcerned about money. — Jon Heyman (@JonHeyman) May 2, 2022

此外據知名記者海曼(Jon Heyman)報導，大都會目前還欠坎諾約3900萬美元(約台幣11.5億)薪水，不過身處紐約的大都會擁有一定財力，或許不太在乎坎諾薪資，進而果斷將他釋出或下放小聯盟，畢竟他們選擇把坎諾移出40人名單，很明顯球隊已經沒有他能幫上忙的地方了。