俄軍總參謀長在前線指揮所被炸傷，差點喪命，一場即將發起總攻擊的大型戰鬥，指揮所暴露、最高指揮官受傷、大量高級軍官遭轟炸殞命，必然嚴重衝擊了重新集結在頓巴斯地區的俄軍士氣。目前俄軍雖然在武器裝備與部隊數量仍佔有優勢，但內部指揮情報系統顯然有重大漏洞，加上部隊士氣在指揮官遭炸傷後更加低落，短期必須進行內部清理與士氣重整才有可能再組織較具規模的攻勢，這使得俄軍的主攻勢被迫延後，戰況將持續呈現膠著狀態。

據烏克蘭方面的消息指出，俄軍總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）大將前往頓巴斯前線親自指揮部署對烏軍的總攻擊，網上早已傳出他在4月28日抵達伊久姆（Izyum）前線，但無法獲得證實。2天之後的4月30日至5月1日烏軍發動砲擊，正在開會的前線指揮部遭炸毀。

格拉西莫夫在前線指揮部遭到精準砲擊受傷，手下高級軍官死了20名，還有200名軍人喪生，是俄軍入侵烏克蘭以來傷亡最重大的一次。圖為格拉西莫夫與普丁在戰情室。（圖／路透）

烏軍的消息指出，在指揮部現場據稱有30名高級軍官與10餘名警衛人員，其中有大約20名高級軍官被炸死，加上指揮部外圍共造成約200名軍人死亡。總參謀長格拉西莫夫被炸傷右腿，位置約在腿部1/3脛骨位置，碎片被取出後即搭乘機飛返莫斯科醫治。這可能是俄軍對烏克蘭開戰以來傷亡最慘重的一次，也是最高級別的軍官傷亡。

ISW- Russian offensive operations in eastern Ukraine made minor advances on April 28… Ukrainian news outlet Defense Express reported on April 27 that Russian Chief of the General Staff Valery Gerasimov will take personal command of the Russian offensive in the Izyum direction… pic.twitter.com/OB7HOJcWSP — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 28, 2022

烏軍方面指出，伊久姆的烏軍備有遠程火力與無人機，格拉西莫夫之所以冒著風險到前線督戰，最重要的原因可能是俄軍士氣太過低落。軍事專家分析稱，俄軍指揮部距離前線僅約20公里，其戰術縱深太淺，稍有意外可能造重大損失，這種部署方式過於輕敵。而烏軍的火箭砲兵完成機動部署，俄方前哨與偵察人員竟毫無知覺而未予示警，實在難以想像。

俄軍指揮部的位置早已洩漏，可能是獲情報知道即將召開發動總攻擊的會議，才會在總指揮與各級主官群集指揮部的短時間內發動密集砲擊。(圖／路透）

總參謀長親赴前線指揮顯見是準備發動大規模攻擊行動，這一下失去眾多高級軍官，總指揮也受傷返回莫斯科治療，整個戰鬥指揮鏈呈現多處斷裂態，必須重新 修補與調整才可能再發動攻勢。除此之外，還有一個更令俄軍擔憂之處，即前線指揮部的位置與開會時間如何被烏軍得知？很有可能是指揮部位置早已洩露，但情報獲知即將召開發動總攻擊的會議，才能在總指揮與各級主官群集指揮部的短時間內發動密集砲擊，顯然內部重要軍情出現嚴重漏洞，在未清除情報洩漏隱患之前，發動任何攻勢都將徒勞無功。甚至目前所駐紮的位置可能都已極不安全，隨時都會遭到遠程火力攻擊。

俄軍指揮部遭烏軍砲擊重創，大量高級軍官陣亡，指揮官也受傷返回莫斯科醫治，短期內恐怕難以組織較有規模的攻勢反擊烏軍。圖為烏軍用卡車載運虜獲的俄軍坦克。（圖／路透）

在發動下一次大規模攻勢前，除了清除情報漏洞之外，最重要還得鼓舞士氣，除了要把2個多月來受挫的士氣彌補起來之外，還得把 指揮部遭轟炸、總指揮官受傷造成的衝擊降到最低，否則這場仗根本沒辦法再進行下去。有外媒引述烏克蘭安全局的消息稱，他們攔截了很多前線俄軍與後方家人的通話，發現他們情緒都異常失落與絕望。烏安全局稱，有一名俄軍軍官在與妻子談話中說，現在即使把槍指著士兵並威脅要殺了他們，也無法督促自己的士兵向前衝鋒了。前線士氣若真是低到谷底，總指揮與高級軍官遭轟炸而重創，接下來還得清查間諜進行內部整頓，整體士氣就更難提升。

俄軍戰況不利，俄羅斯外交部長拉夫羅夫對外的說辭也有了明顯改變，他對媒體表示「無意改變烏克蘭政權」，遭大陸網民嘲笑他與2月的說法簡直天差地別。（圖／美聯社）

俄烏戰爭一開始俄軍大約投入120多個營級戰術群（BTG），專家估計其戰力受創不少，另外一向被視為精銳的VDV空降部隊在基輔攻防戰時也吃了幾次敗仗，部隊的戰力與補給都需要充足的後勤支持與編制重整才能再發揮戰力，何況是對戰勝的信心與土氣還需要時間。

北部的俄軍調集至頓巴斯地區後，曾發動幾次小型攻擊都沒有進展，包括萊曼（Lyman）、盧比日內（Rubizhne）和波帕斯納（Popasna）等地，外界認為這些小規模戰鬥可能是試探性的軍事行動，目的在尋找烏軍的弱點來做為攻擊突破口。美國戰爭研究所專家先前認為，俄烏兩軍很可能會在紮波羅熱州（Zaporiz'ka oblast'）和第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovs'ka oblast'）發生激戰，俄軍若能獲勝，下個主戰區將轉移至尼古拉耶夫（Mykolaiv）和敖德薩（Odesa）。

俄羅斯部隊目前最大的問題是士氣與內部的情報漏洞，如果不解決這兩個問題，發動任何攻勢都是徒勞無功。圖為哈爾科夫烏軍虜獲俄軍T-80坦克。（圖／路透）

現在俄軍遭此重創，這些重要軍事目標的激戰恐怕很難按計劃進行。烏軍前陣子不斷以偷襲俄軍後勤車隊為主要戰術之一，未來除了持續打擊俄軍後勤，在陸續獲得美製榴彈砲與德國坦克等重型武器後，可能會趁俄軍士氣低落、指揮系統混亂之際對幾個重要城市─例如哈爾科夫─進行反攻，這可能才是雙方軍事情勢逆轉的時機。