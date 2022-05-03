02：43花蓮近海地震 規模4.7 最大震度3級 03:392022/05/03 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 02：43花蓮近海地震 規模4.7。（圖取自氣象局網頁） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局最新資訊，3日2時43分發生芮氏規模4.7地震，地震深度28.6公里，震央位於花蓮縣政府北北東方10.2公里（位於花蓮縣近海），最大震度花蓮縣3級。（編輯：張佑之）1110503 高雄六龜規模4.6地震 尚無災情傳出 花縣府提案 1800萬路祭不辦了 #花蓮縣 #花蓮近海 #規模4 #中央氣象局 #新資訊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 涉採購弊案 花蓮前教育處長李裕仁一審遭重判10年 19:222022/04/29 社會 花蓮今增393例破新高 衛生局估5月中旬將現疫情高峰 19:062022/05/02 生活 全中運》臨時延期 體育署盡速公告替代方案 23:432022/04/14 體育 宜蘭暫停探病 花蓮黃昏市場休市 04:102022/04/24 地方新聞 梅雨估正常偏少 降雨強度卻更強 04:102022/04/30 社會新聞 9縣市啟動居家照護 40萬劑快篩發出 04:102022/04/18 生活新聞 宜蘭確診＋320 創新高 花蓮逾千例找嘸感染源 04:102022/05/01 地方新聞 全中運16日花蓮登場 聖火抵新北 04:102022/04/07 地方新聞 今晚雨彈炸全台 2縣市發布大雨特報 下周恐有颱風生成 21:142022/04/22 生活 18：23花蓮外海規模5.6地震 最大震度2級 全台有感 18:272022/04/24 生活 花蓮女中再增確診感染源不明！急宣布停課14天 05:502022/04/11 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。