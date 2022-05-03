美國白宮發言人莎琪（Jen Psaki）今天表示，拜登總統「很想訪問烏克蘭」，但現在沒有這個計畫。國會眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）已在週末期間令人意外地訪烏。

莎琪說，白宮會繼續評估情況，並強調，拜登政府的目標是重開美國駐烏克蘭大使館，讓美國外交官進駐。

她說：「同時我了解，總統很想訪問烏克蘭，但此刻並未擬訂相關計畫。」（譯者：張佑之）1110503