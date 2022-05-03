白宮：拜登很想訪烏克蘭 目前尚無計畫 05:062022/05/03 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國總統拜登（Joe Biden）。（圖／美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國白宮發言人莎琪（Jen Psaki）今天表示，拜登總統「很想訪問烏克蘭」，但現在沒有這個計畫。國會眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）已在週末期間令人意外地訪烏。 莎琪說，白宮會繼續評估情況，並強調，拜登政府的目標是重開美國駐烏克蘭大使館，讓美國外交官進駐。 她說：「同時我了解，總統很想訪問烏克蘭，但此刻並未擬訂相關計畫。」（譯者：張佑之）1110503 中正紀念堂雙重文資 促轉會：銅像非古蹟 可拆 布林肯：印太經濟架構 未拒台灣於門外 #計畫 #很想 #白宮 #訪烏 #莎琪 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 苗栗苑裡抹茶海岸 美景季節限定 04:102022/04/29 地方新聞 楠梓產業園區都計公告 台積電6月開工 04:102022/04/30 地方新聞 拜登出席白宮記協晚宴 吐槽自己民調低也譏諷川普 23:262022/05/01 國際 商業發展研究院院長王建彬 強化對民企服務 04:102022/05/01 專題周報 拜登亞洲行的「經濟抗中牌」 04:102022/04/30 時論廣場 台中中央市場改建計畫 20％攤鋪位申請收回 17:122022/05/01 生活 北科大工設系畢展 聚焦環境共生 04:102022/05/02 產業．科技 澳洲航空向空巴購機 將啟動全球最長直飛航班計畫 11:022022/05/02 財經 「楠梓產業園區設置計畫」發布實施 台積電6月動工 16:362022/04/29 財經 唐鳳再出席白宮活動 簽署未來網際網路宣言 04:102022/04/29 政治要聞 台積電慈善基金會公益綠能計畫 助弱勢節能更創能 16:122022/04/29 財經 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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