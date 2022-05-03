【愛傳媒林銘聰專欄】很多人看過一段視頻：「兩位剛下班的工人，搭乘回家的捷運，他們擔心弄髒座位，於是就地而坐。或許也不要弄髒地板，他們就坐在自己的安全帽上。」

他們為別人著想的周到，為別人考慮的善良，令人心中產生讚賞與敬意。或許他們不是具備很高的教育學歷，但是他們絕對是一個最好的教養表現。

戴爾卡內基《人性的弱點》中提到「只為自已著想的人是無可救藥的，無論他們受過什麼樣的教育，他們是沒有教養的人。」

是的，「教養」與「教育」是完全不一樣，兩個絕然不同的概念，兩個絕然不同的境界。

有些人一切以自我為中心，處理任何事情的視角，總是以自我為出發點，地球總是要繞著他轉，從來不會去考慮他人的感受。怪不得經常許多人有感覺，與某些人相處時，就覺得渾身不對勁，說不出的不舒服，總想趕快脫離開這些人的半徑範圍。

《論語．衛靈公》：「子貢問曰『有一言而可以終身行之者乎?』子曰『其恕乎！己所不欲，勿施於人。』」自己所不喜歡的事物，不要加在別人身上。

有教養的人，總是使人不經意的想要接近他，使人如沐春風的舒適感。尊重他人的人，一定也會得到別人更多的尊重。有句話如此說：「我以為別人尊重我，是因為我很優秀；後來才知道，別人尊重我，是因為別人很優秀。」

作者為洪霞文化交流協進會執行長、霧峰林家第九世

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