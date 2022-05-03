【愛傳媒藺奕專欄】Namaste! 早安台東！早安太平洋！
清晨的濱線，潮水正在放題，夏天正在後台梳化，春天卻還不下台、不急著卸妝。瑜珈、頌缽與濤聲，早課與晚課，喝日曬水，第二根腳趾面向大海，享受當下，過了就沒有了。
在許純瑜老師的引導之下，各式未曾嚐鮮過的體位法，那種肌肉在泵血的快樂和滿足，天地人合一，簡直妙不可言。靜坐時心無所屬，反而如陸岸找到自身之處一定有湖水剛剛形成，在這樣的水上一無所載。
頌缽帶出的聲療，似水草和藻蝦是一堆細小而没有道理的分泌，清晨和早餐之間像是多了一天。
你現在比過去感覺更幸福，不是因為你已經到達终點、獲得意義，而是因為你開始了更需要理解力和感受力的課題。
在花東旅行，意味著你離開了鬥獸場，也離開了觀眾席，看完比賽回到街上，知道海在不遠的地方。
可以出海。也可以回家。
作者為文學奬得主
照片來源：作者提供。
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