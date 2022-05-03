63歲「鋼鐵大叔」黃仲崑和小17歲老婆Lulu先前開心慶祝結婚15週年，與14歲兒子一家三口和樂融融；與葉璦菱、李玉璽、魏蔓一同錄實境節目《花甲少年趣旅行》，收視也開紅盤。然而節目中一段「即興唱歌」橋段，眾人在李玉璽吉他伴奏下開心唱歌，黃仲崑卻意外脫口唱出：「我今年60幾歲，結過兩次婚……都離婚。」讓人不禁對他與Lulu的婚姻現況感到好奇。

黃仲崑上節目即興唱歌，脫口說出「結了兩次婚都離婚」。（圖／翻攝自myvideo）

黃仲崑跟Lulu結婚前，與前妻南西有過一段婚姻，兩人交往僅2個月就閃電結婚，婚姻維持5年就分道揚鑣。當時黃仲崑獨自帶著兒子黃遠回台發展演藝事業，年紀還小的黃遠見父親女友不斷，都會暗中搞叛逆不聽話，許多段感情都因為這樣而告吹，只有Lulu熬過考驗，與黃仲崑交往8年後結婚。多年後，黃仲崑上節目聊起再婚心情，直白表示：「上次的婚姻我2個月就結婚了，這次我們走了8年才敢結婚。這是我的第二次婚姻，曾經犯過的錯不再重複。」並表示自己不想再當單親爸爸。

黃仲崑與Lulu非常愛護兒子，今年三月兒子受洗時兩人還一同陪伴。（圖／截自Lulu臉書）

黃仲崑與Lulu婚姻得來不易，除了有17歲的年齡差，Lulu也曾大開老公玩笑，稱老公：「風花雪月一堆，一般的女人是無法Handle他的。」並說夫妻倆即便想過離婚，一想到孩子就打消念頭。然而夫妻倆婚姻美滿，卻跟黃仲崑在節目上的即興歌詞卻有所出入，節目中黃仲崑跟著李玉璽吉他聲，即興唱著「數著幾根白頭髮，我今年60幾，結過兩次婚，都離婚」，接下去又唱「50歲生了小baby，洗尿布、換奶瓶還是很有趣。」聽得出歌詞的確是在講現實生活，但除了前妻以外，也讓人格外好奇他的第二次婚姻，跟Lulu是否還是恩愛如以往。

體格好長相帥氣的黃仲崑，年輕時桃花非常旺。（圖／截自黃仲崑臉書）

對此，本刊致電黃仲崑本人詢問目前婚姻狀況，他一開始先是困惑表示：「打錯了吧！」記者轉述節目內容，詢問「結過兩次婚，都離婚」這句歌詞是否有所含義，他則回說：「你聽錯了吧！」並未多談婚姻狀態，也未明確否認，就不知是單純節目上口誤，還是背後有其他考量，回應耐人尋味。

更多 CTWANT 報導