每當眼睛乾澀、又紅又癢，你總是隨手拿起眼藥水就往眼睛滴幾滴嗎？而且幾款日本藥妝店常見的眼藥水還有不同的涼感等級，不少人總要挑選涼感程度高一點的，似乎愈涼愈暢快，不適感好像也獲得更多的緩解。但你可曾想過，長期使用市售眼藥水，可會對眼睛造成危害？涼涼的眼藥水，真的舒緩效果更好嗎？

●薄荷增添清涼感 卻可能造成刺激

在了解使用市售眼藥水的方影響前，先來認識這些眼藥水的常見成分。

國內市售的保養眼藥水常見成分包括離子平衡液、血管收縮劑、活化維他命及抗組織胺等，包山包海，能一次改善眼睛乾澀、紅癢、疲勞、過敏等症狀。

日本販售的眼藥水則可能添加眼用薄荷成分，增加清涼感，但對於舒緩眼睛不適並沒有特別加分的效果；反倒是眼睛若有傷口，可能造成刺激感。

●長期頻繁使用 眼白變黃、停用後充血更嚴重

眼睛就像皮膚一樣，每天剛睡醒時，皮膚的狀況通常比較好，但一整天下來，會感到略為鬆垮。

而人在一睜開眼後，與空氣、甚至污染物接觸，眼睛會逐漸感到乾澀或過敏，若加上用眼過度、淚水蒸發、長時間戴隱形眼鏡、甚至本身有乾眼症，都會讓結膜愈來愈鬆馳、結膜充血。市售的保養眼藥水主要便在於舒緩這些短期的不適。

但最怕的是成癮使用，除了眼藥水可能添加防腐劑，使用過度也會有藥量過重的問題。像是血管收縮劑雖然短期間會讓眼睛看起來黑白分明，但如果長期頻繁使用，又沒有做好防曬，不僅眼睛無法黑白分明，眼白甚至容易變黃；同時停用後，眼睛充血的情況可能更嚴重，出現「反彈」效果後遺症。

醫師也擔心，眼藥水仍是「藥」，成分非常多而不一，每個人的眼睛、身體狀況也不同，有些成分可能會造成過敏、或者藥效累積、甚至特殊體質，如糖尿病、高度近視、青光眼等，短期用還可以，若要長期用，建議還是先徵詢醫師。

藥害救濟基金會也曾於《康健》刊載的文章中指出，許多民眾仍有眼藥水可以「保養」眼睛，因此多用無妨的觀念；然而有些眼藥水雖然可以短暫緩解不適，卻也可能掩蓋眼疾症狀而延誤治療。

●一天使用３～４次內 開瓶後一個月內用完

一般市售眼藥水不會含有類固醇的成分，但若想要自行購買眼藥水來保養眼睛，有幾點注意事項：

1. 市售的眼藥水屬於指示用藥，仍要遵照處方說明使用。通常一天使用3～4次以內，最多不超過5次。

2. 注意保存期限，但若開瓶、藥水與空氣接觸後，仍建議在一個月內使用完，用不完則應丟棄。

3. 點兩種以上的眼藥水，最好間隔5～10分鐘；如果點眼藥水和眼藥膏，也要間隔5～10分鐘；若是使用兩種眼藥膏，則建議至少間隔10分鐘。

4. 眼藥水點完後，可在下鼻頭、鼻淚管處稍微按壓30秒～1分鐘，讓藥水留在眼睛周圍，避免藥水沿著鼻淚管進入鼻腔、咽喉再進入全身，這個小動作可降低全身吸收藥物的比例。

5. 如果只是一般癢、眼睛疲勞，自行買眼藥水，建議觀察24小時，如果睡個覺隔天起來好了，就沒事，如果隔天的症狀持續惡化，就須找醫生檢查。

6. 若要買人工淚液或洗眼液讓眼睛保持濕潤，建議買不含防腐劑的產品，並在開瓶後8小時內使用完畢。