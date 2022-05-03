0808:美國和西方官員認為，俄羅斯總統普丁最快可能會在5月9日正式向烏克蘭宣戰。
據CNN新聞網報導，普丁宣戰將讓俄羅斯得以動員後備部隊，強攻烏克蘭東部和南部。5月9日是俄羅斯紀念1945打敗德國納粹的「勝利日」（Victory Day），而西方官員一直認為，普丁會利用這天的象徵意義和宣傳價值，來昭告俄軍在烏克蘭的軍事成就，或是對烏行動的重大升級，也可能兩者兼備。
0730:德國態度大轉彎 擬支持歐盟立即制裁俄石油
路透社報導，德國2日表示，已經準備好支持歐盟立即禁運俄羅斯石油，德國經濟暨能源部長哈柏克（Robert Habeck）說：「我們已經設法達到一個可以承受石油禁運的狀態。」
德國總理蕭茲（Olaf Scholz）2日表示，在俄羅斯總統普丁與烏克蘭簽署和平協議之前，制裁都不會解除。
報導指出，在德國周一態度大轉彎後，歐盟已準備對俄羅斯石油祭出制裁，歐盟執行委員會（European Commission）預計本周提出對俄羅斯的第6波制裁措施，其中可能包含禁止購買俄羅斯石油，禁運俄國石油可能會讓莫斯科在幾天內損失大量收入。
在俄羅斯入侵烏克蘭以前，德國對俄羅斯石油的進口量，已經從35%降至12%。
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